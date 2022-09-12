Демонтированные в других странах памятники СССР восстановят в России

Россия будет восстанавливать на своей территории советские военные памятники, демонтированные в других странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны России Дмитрия Булгакова.

Чиновник заявил, что памятники появятся перед сопредельным государством, где их снесли. "Первой ласточкой", по словам Булгакова, стал памятник танку Т-34, который установили в Ивангороде взамен демонтированного в эстонской Нарве.