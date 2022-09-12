Демонтированные в других странах памятники СССР восстановят в России

Россия будет восстанавливать на своей территории советские военные памятники, демонтированные в других странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны России Дмитрия Булгакова.
Чиновник заявил, что памятники появятся перед сопредельным государством, где их снесли. "Первой ласточкой", по словам Булгакова, стал памятник танку Т-34, который установили в Ивангороде взамен демонтированного в эстонской Нарве.
- Памятник "Танк Т-34" демонтировали в Нарве 16 августа. Из-за возможных провокаций в этот день на пограничном пункте "Нарва – Ивангород" закрыли границу России и Эстонии. Танк демонтировали в рамках национальной кампании, правительство Эстонии приняло решение об устранении советских памятников из публичного пространства. В республике насчитывается от 200 до 400 монументов эпохи СССР.
- В конце августе в Риге снесли памятник воинам Советской армии в Пардаугаве. Монумент открыли в 1985 году. Это была 80-метровая колонна с золотыми звездами, возле которой стоят скульптуры советских солдат и "Родины-матери".
- В начале августа в столице Финляндии Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире", который Советский Союз подарил Финляндии в 1989 году. 18 августа в латвийском городе Икшкиле демонтировали памятный камень советскому дипломатическому курьеру Теодору Нетте.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.