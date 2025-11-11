Чтобы скрывать, где на самом деле находится Путин, для него построили как минимум три одинаковых кабинета в разных резиденциях, выяснила "Система". Главные улики: дверная ручка в кабинете, декоративная линия на стене и папка для бумаг. История этих кабинетов и перемещений Путина между ними показывает, как менялось его отношение к собственной безопасности – и как он с годами перенес управление государством к себе домой. Шестеро чиновников садятся за длинный темный стол. Министр экономики Максим Орешкин неловко задевает стулом портфель. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина вытягивает перед собой пальцы. Премьер Дмитрий Медведев склоняется над документами, словно в молитве. Во главе стола – Владимир Путин. Высокопоставленные члены правительства и руководитель кремлевской администрации, опустив головы, выслушивают рекомендации президента: необходимо ужесточить законы о противопожарных проверках, не ужесточая их. Дата съемки – 28 марта 2018 года. За три дня до этого пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово унес жизни 60 человек, 37 из которых – дети. В городе несколько дней не прекращался стихийный митинг. Его участники требовали отставки губернатора, правдивой информации о количестве жертв и возмущались тем, что приехавший на место трагедии Путин вместо встречи с митингующими отправился к губернатору – выслушивать его извинения. "Почему король в тепле?" – негодовали люди, возмущаясь нежеланием президента выйти к толпе. Вернувшись из сибирского холода в привычное тепло, Путин и собрал то самое совещание с чиновниками. Сразу после этой встречи в том же кабинете Путин принял доклад о ходе расследования трагедии от председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

На сайте Кремля обозначено место действия: официальная резиденция Путина в Ново-Огарёве, в получасе езды от Москвы. Как выяснила "Система", это неправда. Пока следователи, спасатели и эксперты работали в авральном режиме, ради комфорта Путина половина кабинета министров полетела на совещание в другую его резиденцию, за несколько сотен километров от Москвы. А именно – на Валдай, где Путин живет со своей неофициальной семьей. На территории этой резиденции Путину построили копию его рабочего кабинета. Интерьер с точностью повторяет интерьер аналогичного помещения в Ново-Огарёве. Отличаются только некоторые незначительные детали, которые и позволили "Системе" распознать подлог на фото и видео. Это совещание – один из нескольких сотен примеров, когда Кремль выдавал за мероприятия в Ново-Огарёве кадры, сделанные в других местах, далеко от Москвы. "Система" изучила сотни публикаций на сайте Кремля за последние десять лет и десятки часов передачи "Москва.Кремль.Путин", сопоставила фото и видео с документами госзакупок, планами зданий и командировками журналистов государственных СМИ. Выяснилось, что у Путина как минимум три почти абсолютно одинаковых кабинета в трех разных резиденциях, которые Кремль постоянно выдает за "кабинет в Ново-Огарёве".

Сведения о кабинетах-двойниках появлялись и ранее, однако все они были основаны на рассказах источников В 2020 году издание "Проект" сообщило об одном кабинете-двойнике в Сочи, в 2023-м бывший сотрудник ФСО Глеб Караулов рассказывал в интервью центру "Досье" о трех одинаковых кабинетах, в 2025-м журналисты The Wall Street Journal Дрю Хиншоу и Джо Паркинсон написали о трех кабинетах со ссылкой на ЦРУ. "Системе" впервые удалось наглядно доказать существование этих кабинетов, выяснить, где они находятся и когда именно Путин пользовался каждым из них. Глава 1. Повторимый оригинал Оригинальный кабинет, о котором идет речь в этом расследовании, построили десять лет назад. Он находится на территории официальной подмосковной резиденции президента в Ново-Огарёве.

Президент СССР Михаил Горбачев использовал эту госдачу для работы над новым договором между союзными республиками. Это была попытка сохранить СССР, получившая название "новоогарёвский процесс". Первый президент России Борис Ельцин официально жил на другой подмосковной даче, но использовал комплекс зданий в Ново-Огарёве для приема иностранных делегаций и встреч на высшем уровне. Именно там в 1994 году Ельцин принимал президента США Билла Клинтона: на ужине, где подавали губы лося в винном соусе, Ельцин сказал американскому коллеге, что Россия должна вступить в НАТО раньше своих соседей.

Путин еще на первом сроке сделал Ново-Огарёво своей официальной резиденцией. Когда в 2008-м президентом на четыре года стал Медведев, Путин не стал выезжать из полюбившего комплекса и оставил госдачу за собой. Аналитики Пентагона, изучавшие поведенческие особенности Путина, особо отметили это нежелание менять интерьер. Они предположили, что привычная среда обеспечивает Путину чувство физического комфорта, власти и контроля, и в целом – что у него может быть расстройство аутического спектра (тот его вид, который раньше называли синдромом Аспергера). В Кремле не комментировали эти утверждения. В 2012 году, вскоре после возвращения Путина на третий срок, в Ново-Огарёве началось строительство нового представительского корпуса.

На втором этаже этого корпуса Путину и сделали новый рабочий кабинет. Его площадь около 120 квадратных метров, интерьер оформлен в светло-бежевых тонах с деревянной мебелью простой формы, нет ни картин, ни ковров, ни других отвлекающих внимание предметов. "В таком интерьере ярким акцентом всегда будут люди, из этого помещения с этой точки зрения удобно вести репортажи СМИ", – так кабинет описан на сайте компании "Арт-паркет", сделавшей в резиденции полы.

"Еще Владислав Сурков, курировавший внутреннюю политику Кремля до 2011 года, говорил, что надо и Путина, и Медведева выводить из темных интерьеров. Что эти темные кремлевские кабинеты – некрасиво и несовременно", – вспоминает в разговоре с "Системой" социолог и исследователь кремлевских элит Константин Гаазе. Однако в начале третьего срока Путина в Кремле изменилось не только отношение чиновников к официальным интерьерам. Сам Путин начал ощущать себя в плане безопасности совсем иначе, полагает Гаазе: "В 2008 году Путин говорил французскому президенту Николя Саркози, что хочет "подвесить Саакашвили за яйца", сравнивая это с тем, как американцы повесили Саддама Хуссейна Президент Ирака, свергнутый в результате вторжения США в 2003 году. То есть он считал, что он в составе тех сил, которые могут расправляться с какими-то маленькими диктаторами". В 2011 году, после убийства ливийского диктатора Муаммара Каддафи, риторика Путина резко изменилась. "Он стал говорить, что Каддафи загнали американские беспилотники, что это абсолютно недопустимо. Он начал чувствовать себя на другом полюсе от американцев и от Запада – и стал бояться, что это он может стать тем, кого западный мир может устранить физически", – говорит Гаазе. В 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны в Украине, Путин стал бояться уже не внутренней угрозы, а внешней, полагает Гаазе: "Он начал считать, что угроза, например, ракетного удара по его резиденции является абсолютно реальной". Если до третьего срока меры безопасности вокруг Путина были просто гипертрофированные – передовые группы по несколько сотен человек, перекрытия улиц для кортежей и специально отобранные люди для публичных мероприятий – то теперь они стали, по выражению Гаазе, макабрическими. Улицы для движения кортежа стали не просто перекрытыми, а абсолютно пустынными. Кремль все чаще начал прибегать к практике использования "консервов": публикации кадров встреч, сделанных заранее. Теперь, даже если Кремль сообщал о местонахождении Путина, было совершенно не очевидно – действительно ли Путин находится именно там, именно в этот день и именно с этим человеком. Охрана Путина все больше ограничивала работу журналистов, освещающих работу первого лица.

Привычное Ново-Огарёво уже не казалось таким уж безопасным местом. "В Ново-Огарёве на постоянной основе работает более полутора тысяч человек. Помимо них, в резиденцию ежедневно приезжает еще до 150 человек. Это не только журналисты, это поставщики, младший персонал и так далее, – перечисляет посетителей резиденции Гаазе. – Есть история, что еще будучи премьером, Путин приехал в Ново-Огарёво, увидел незнакомую группу людей, не понял, кто это такие, и буркнул что-то вроде "развели тут проходной двор". Тем не менее, с 2015 года Путин постоянно использовал для совещаний и встреч свой новый бежевый кабинет в новоогарёвской резиденции. А уже через год началось строительство тайных копий этой комнаты. Глава 2. Сочинская копия Главный путинский летописец, автор передачи "Москва.Кремль.Путин" Павел Зарубин показывает эксклюзивные кадры из рабочего кабинета Путина в репортаже, который вышел спустя пару дней после большой пресс-конференции президента в декабре 2020 года. "Резонно предположить, что значительная часть подготовки к пресс-конференции прошла именно в этом помещении"", – интригующе говорит Зарубин и дергает дверную ручку. На экране обозначена локация: "Ново-Огарёво".

На следующем плане ручку такой же двери в таком же кабинете дергает уже Путин, который направляется на пресс-конференцию. Локация в репортаже указана та же: "Ново-Огарёво".

Этот небольшой эпизод вполне обычного репортажа выдает большой подлог.

Если присмотреться, то можно заметить, что Путин и Зарубин открывают две разных, хотя внешне очень похожих двери: на одной ручка расположена чуть выше, на другой – чуть ниже. Дело в том, что сцену-анонс пресс-конференции Павел Зарубин снимал больше чем за неделю до события. И вовсе не в Подмосковье, а в другом рабочем кабинете Путина.

Этот второй кабинет внешне почти идентичен новоогарёвскому. Но есть несколько заметных отличий. Во-первых, ручка двери в нем расположена чуть выше, чем в Ново-Огарёве, – она словно продолжает линию стыка плит на соседней стене. В оригинальном кабинете ручка ниже этой линии: ее расположение хорошо видно на фотографиях, которые сделали укладчики паркета. Во-вторых, в этом, втором, кабинете-копии иначе расположен шов на стене за спиной у Путина. В кабинете в Ново-Огарёве этот шов как бы продолжает линию стыка панелей, а во втором кабинете находится заметно ниже.

Если присмотреться, есть и другие отличительные особенности: разные ножки у подставки для телевизора, разные письменные гарнитуры и даже разное количество отверстий на вентиляции.

Эти отличия встречаются в официальной фотохронике не один и не два раза. И они не появились в результате мелких ремонтов в кабинете. Мы проанализировали более 700 отчетов о мероприятиях в бежевом помещении, которые вышли на сайте Кремля за последние 10 лет, и обнаружили, что такие отличия в интерьерах встречаются постоянно. Проще говоря: в один день Путин может сниматься в кабинете с одним "ремонтом", затем – в том же кабинете, но с другим "ремонтом", и наконец, снова в прежнем.

Про этот кабинет-копию сообщало издание "Проект" в 2020 году – журналисты со ссылкой на источники написали, что у Путина есть два одинаковых кабинета – в Подмосковье и в резиденции "Бочаров ручей", расположенной в Сочи. В Кремле тогда заявили, что никаких кабинетов-копий нет и назвали информацию журналистов "информационной атакой". Нам удалось не только найти доказательства того, что у Путина действительно есть сочинский кабинет-двойник, но точно определить, где именно он находится. В 2022 году хакеры взломали и выложили в сеть внутреннюю переписку сотрудников государственной телерадиокомпании ВГТРК. Среди десятков тысяч технических сообщений там можно найти заявки и приказы на командировки, которые оформляли телевизионщикам – в том числе, для съемок первого лица. Мы сравнили даты различных командировок с днями, когда Путин, согласно официальной хронике, появляется в кабинете-дубле. Например, в 2020 году интервью у Путина брал один из самых известных ведущих российского государственного телевидения Сергей Брилев. Согласно официальным сообщениям, дело происходило в резиденции Путина в Ново-Огарёве. На этих снимках можно рассмотреть все маркеры, по которым мы опознаем кабинет-двойник: шов на стене и ручку двери, расположенную не так, как в новоогарёвском помещении.

Интервью вышло 27 августа 2020-го. В этот же день, согласно найденным в почте ВГТРК билетам, Брилев вылетал из Сочи в Москву.

В начале сентября 2020 года в передаче "Москва. Кремль. Путин" вышли "эксклюзивные кадры из Ново-Огарёва". Ведущий передачи Павел Зарубин на этих кадрах с гордостью показывал кабинет якобы в Подмосковье. Судя по продемонстрированным кадрам, на съемках – кабинет-двойник: и дверная ручка, и шов на стене находятся не там, где в оригинальном кабинете в Подмосковье. А судя по внутренней переписке ВГТРК, операторы передачи Зарубина для этих съемок были как раз в командировке в Сочи.

В октябре 2020 года, согласно официальной фотохронике, Путин проводил большую часть своих встреч и совещаний в своем сочинском кабинете-дубле. В это же время в Сочи был личный оператор Путина Илья Филатов В начале 2022 года он уволился из Кремля. 9 октября он оставил в интернете отзыв на сочинский отель "Дагомыс", расположенный около Бочарова Ручья Именно в этом государственном пансионате живут журналисты и сопровождающие Путина, туда же заселяли на карантин во время ковида людей, имеющих доступ к первому лицу: "Прекрасное место! Свежий ремонт! Вкусная еда!"

В этом же отеле "Дагомыс" останавливался и сотрудник службы спецсвязи Никита Матвиенко, который, судя по репортажам Зарубина, часто сопровождает Путина в поездках. В одной из утечек баз данных указано, что он жил в "Дагомысе" в сентябре-октябре 2021 года. Путина в этот период времени постоянно снимали в кабинете-двойнике. Сочинская резиденция Бочаров Ручей была построена еще в середине прошлого века. Ею в свое время пользовались Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Михаил Суслов. С тех пор там осталось несколько старых построек. А к Олимпиаде в Сочи в 2014 году на территории резиденции построили новое большое здание, изначально выполнявшее функции пресс-центра. Его открыли как раз в день начала Олимпиады. Сохранилась даже съемка фуршета, устроенного в честь открытия пресс-центра: спортсмены и артисты, скромно стоящий в углу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин – тогда еще в роли "повара", Алина Кабаева в жемчужном венце Dolce&Gabbana, Путин после короткой речи предлагает журналистам удалиться, чтобы праздник продолжился уже "в семейном кругу".

После Олимпиады этот новый корпус решили немного переделать. Перестройкой занималась петербургская компания "Стройкомплект". Эта же компания раньше строила новое здание в Ново-Огарёве. Спустя еще несколько лет директора этой компании Дмитрия Торчинского обвинят в хищении средств при строительстве резиденций, и он получит пять лет колонии строгого режима. Согласно плану перестройки, опубликованному на сайте госзакупок, в здании бывшего пресс-центра должны были появиться две зоны: спортивная и рабочая, "для совещаний и встреч". А в рабочей зоне должен был появиться "представительский кабинет" – точно так же в планировке нового корпуса в Ново-Огарёве назывался светлый кабинет Путина.

В контракте похожи даже названия сопутствующих помещений: в сочинском здании рядом с кабинетом "сервизная", в новоогарёвском – "чайная".

В опубликованном контракте указана и дата окончания работ: 25 июня 2018 года. Первые снимки пресс-службы Кремля, на которых мы смогли опознать кабинет-двойник, появились на сайте Кремля спустя несколько недель после этой даты. Собеседник "Системы" Попросил не называть его имени из соображений безопасности, который бывал в сочинском "двойнике", утверждает, что кабинет-дубль находится именно в этом корпусе на территории резиденции. Сначала этот кабинет-двойник появлялся в официальной хронике лишь время от времени. А в период пандемии и карантина в 2020-2022 году Путин стал им пользоваться постоянно. Именно это в итоге и позволило нам с большой степенью точности определить, что кабинет-дубль находится в Сочи. Ведь в тот период все сопровождающие Путина лица – или те, кто приходил к нему на личную встречу – должны были проходить двухнедельный карантин. На карантине в "Дагомысе" или расположенном неподалеку пансионате "Русь" неделями сидели безопасники и протокольщики Кремля, а также журналисты и технические сотрудники ВГТРК. Последним приходилось скрывать это даже от собственных коллег. В утечке писем ВГТРК мы обнаружили интересную деталь. Часто, когда Зарубину или членам его команды оформляли командировку к Путину в Сочи, в письмах по этому поводу появлялась таинственная приписка: "Не включать в общий план командировок" или даже "в документах укажите Завидово (так попросили)". Съемочную группу отправляли в Сочи, а в общем списке командировок, который рассылался широкому кругу сотрудников, действительно было написано так, будто бы корреспонденты сидели в еще одной президентской резиденции, которая расположена в Завидово в Тверской области.

"В Бочаровом ручье Путину очень нравилось, – вспоминает Гаазе. – Он любил туда звать гостей, неформально пообщаться там с лидерами евразийских государств. Но со временем резиденция в Сочи тоже стала "проходным двором". Как оказалось, сочинский кабинет-двойник – это не единственная кабинетная мистификация. Существует и третий кабинет, выглядящий почти точно так же, как первые два. Глава 3. Тайна третьего кабинета Именно в этом, третьем кабинете Путин проводил совещания после пожара в "Зимней вишне" в марте 2018 года. Если присмотреться к этой декорации, можно заметить, что она отличается от предыдущих двух – кабинета в Ново-Огарёве и его сочинского двойника. Шов на стене за столом находится не на уровне стыка плит и не ниже, а выше.

Тумблер (термостат), расположенный около входной двери, прикреплен ровно по центру панели, а не смещен влево и вниз, как в двух других кабинетах.

Дверная ручка расположена там же, где в сочинском кабинете.

Есть и более мелкие характерные детали: узор на письменном гарнитуре и цвет столешницы.

Всего нам удалось обнаружить около 130 мероприятий Вероятно, их намного больше – мы считали только те, на которых можно точно рассмотреть необходимые маркеры, которые Путин провел в этом кабинете № 3. В основном это были совещания по видеосвязи. В отличие от новоогарёвского или даже сочинского кабинета, здесь прошло всего около двух десятков личных (не через видеосвязь) встреч президента. Столь большое совещание, как в марте 2018 года – скорее исключение, чем правило. Понять, где же именно находится этот кабинет № 3, нам снова помогли письма о командировках сотрудников ВГТРК. В июле 2020 года ассистента режиссера телевидения Даниила Алабушева отправили в командировку с довольно необычным маршрутом: "Москва-Валдай-Крым-Москва".

Валдай, город в Новгородской области, и Крым, аннексированный Россией в 2014 году полуостров на Черном море, – это не самый удобный и очевидный маршрут для командировки журналиста. Однако так вполне может выглядеть маршрут человека, который занимается съемками первого лица и летает за ним спецбортом. Где же был Путин во время этой командировки Алабушева? В период с 8 по 20 июля 2020 года Путин, согласно официальной хронике, был в двух местах. В Крыму, а точнее в Керчи, – 20 июля. А до этого постоянно работал в "Ново-Огарёво". Но не в настоящем, а в подставном – в кабинете № 3. То есть, вероятнее всего, Даниил Алабушев летал снимать Путина на Валдай. Это не единственное упоминание Валдая в командировках телевизионщиков. Еще два командировочных листа, которые нам удалось найти, относились к началу 2022 года. Цель поездки там была указана предельно конкретно: "организация трансляций с участием В.В. Путина". А вот маршрут командировки в этом приказе довольно запутанный: "Москва-Сочи-Валдай-Санкт-Петербург-Сочи-Москва". Такие длинные командировочные листы для поездок с главой государства составляют заранее – еще до того, как маршрут президента официально объявлен и утвержден. И маршрут там указывают приблизительный: исходя из мест, где чаще всего бывает Путин Один из авторов текста имел опыт работы в кремлевском пуле и видел командировочные листы. И если Москва, Сочи и Санкт-Петербург часто фигурируют в путинской хронике вполне официально, и появление их в таком листе вполне логично, то Валдай, старинный город в Новгородской области, явно выбивается из этого списка. Дело в том, что Валдай – это не только название города, но и неофициальное название еще одной государственной резиденции Путина. Официально она называется "Ужин" или "Долгие Бороды". Последнее официальное совещание в этой резиденции прошло аж в 2000 году. После этого Путин приглашал туда только особых гостей – например, рыбачил с Сильвио Берлускони или проводил время с Виктором Януковичем.

С начала нулевых там многое изменилось. В 2021 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального показал подробности внутреннего убранства этой резиденции: огромный спа-комплекс, теннисные корты и церковь. Именно там, на Валдае, по данным центра "Досье" и "Проекта", живет Алина Кабаева, которую с Путиным связывают тесные отношения и общие дети. "Валдай" называют любимой резиденцией Путина. Появление половины кабинета министров там в марте 2018 года тоже было неслучайным. "У Путина сложилась привычка, согласно которой каждый год в конце февраля он примерно на месяц закрывается на Валдае. У Путина события носят циклический характер: бюджетный цикл, международный цикл, и так далее. Вот март в его годовом цикле – месяц семьи и здоровья", – рассказывает Гаазе. До этой резиденции можно добраться самолетом или на машине из Москвы или Санкт-Петербурга. А несколько лет назад к деревне Рощино неподалеку провели отдельную железнодорожную ветку. Трейнспоттеры постоянно снимают литерные поезда, которые ездят в этом направлении. Рядом с резиденцией есть и государственный пансионат – дом отдыха "Валдай", принадлежащий управлению делами президента. Обычно "Валдай" работает как дом отдыха, в который может купить путевку любой человек. Но в период пандемии его часто закрывали для сторонних посетителей. И сейчас он тоже закрыт. Дело в том, что помимо обычных гостей пансионат обслуживает еще и специальных посетителей: например, тех, кто сопровождал Путина и должен был пройти обязательный двухнедельный карантин в период ковида. На сайте государственных закупок можно обнаружить, в какие даты в этом отеле в 2020-2022 годах жили люди, занимающиеся обеспечением первого лица: сотрудники специального летного отряда "Россия" и сотрудники Центральной клинической больницы Управделами президента. Мы сопоставили даты их заселений с датами, когда Путин публично появлялся в разных ипостасях своего бежевого кабинета. Вышло, что каждый раз, когда сотрудники клиники или СЛО "Россия" заселялись в дом отдыха "Валдай", Путин пользовался своим кабинетом № 3. На сайте госзакупок можно найти информацию о строительстве этого кабинета-двойника. Среди огромных теремов и спа-кортов в лесу спрятался небольшой павильон. Его начали строить в 2016 году и называется он "павильон для официальных совещаний и встреч". Его площадь, согласно документам закупки, составляет 400 квадратных метров – как раз достаточно, чтобы разместить рабочий кабинет и вспомогательные помещения.

Совокупность этих данных однозначно указывает: третий кабинет находится в резиденции Путина на Валдае.

Глава 4. Президент под охраной ПВО Первые снимки кабинетов-двойников появились на сайте Кремля не позже 2018 года. Именно в эти годы российская система управления начала все больше ориентироваться на личный комфорт Путина и все меньше – на официальные регламенты, считает Константин Гаазе. "Где то с 2018 года происходит процесс абсолютного сращивания личного комфорта физического тела президента с государственной необходимостью, – говорит эксперт. – Тело короля перестает быть телом человека и становится государственным гиперобъектом, который обрастает клиниками, секретными резиденциями, второй семьей. И все это уже работает не так, что "давайте хотя бы делать вид, что президент подчиняется каким-то правилам и церемониалам". А так, что "давайте все госуправление построим таким образом, чтобы президенту было удобно". Особенно востребованной эта инфраструктура резиденций с фальш-кабинетами оказалась во время пандемии ковида. Тогда Кремль сообщал, что президент, хоть и находится на самоизоляции, но каждый день проводит совещания из Ново-Огарёва и далеко от Москвы не уезжает. Официальная фотохроника Кремля стала максимально однообразной: Путин в светлых интерьерах оттенка беж за большим столом смотрит в экран большого телевизора и так проводит все свои совещания. Эта фотохроника и сравнение небольших отличий на однообразных снимках позволили установить: большую часть пандемии Путин провел между Валдаем и Сочи. Из нескольких сотен совещаний, на которых Путин якобы был в Ново-Огарёве в период 2020-2021 годов, в настоящем новоогарёвском кабинете прошло не более десяти. Все остальные важные решения в те годы Путин принимал, наслаждаясь морским воздухом Краснодарского края или прохладными лесами Валдайской возвышенности. Зачем же Кремлю надо было скрывать тот факт, что Путин проводит время в своих же официальных резиденциях? "Единственный герой, которого косплеит Путин – это Сталин. А Сталин не отдыхал по разным дачам. Сталин, согласно известному плакату, "о каждом из нас заботится в Кремле". Вот так и Путин – делает вид, что о каждом заботится в Кремле. Ну или в Ново-Огарёве", – говорит Гаазе. Фотографии официальной кремлевской хроники и изученные нами детали позволили не только посчитать количество кабинетов-двойников, но и составить уникальную хронологию, которая позволит нам рассказать, где именно Путин был во время ключевых событий последних лет и где он принимал самые страшные свои решения. Подробнее об этом мы расскажем в телеграм-канале "Системы", а также на сайтах "Настоящего Времени" и Радио Свобода.

Осенью 2021 года к границам с Украиной стянулись десятки тысяч российских военных. В сентябре 2021 года прошли учения "Запад‑2021", но по их окончанию военные не вернулись в места постоянной дислокации, а продолжили маневры на южных и западных границах страны. В начале ноября минобороны Украины оценило численность российских военных у границ в 90 тысяч человек. Россия официально говорила лишь об учениях – сначала, совместных с Беларусью, а потом учениях Южного военного округа. Но спустя несколько месяцев станет очевидным: это было подготовкой к полномасштабному вторжению в Украину. Все это время пресс-служба Кремля публиковала фотографии Путина из якобы Подмосковья. На самом же деле, судя по анализу "Системы", эти снимки были сделаны в кабинетах-двойниках. В октябре 2021-го – в кабинете в Сочи, а в декабре – в кабинете на Валдае. 7 декабря 2021-го Путин поговорил по видеосвязи с президентом США Джо Байденом. Путин высказал Байдену свои претензии к действиям североатлантического альянса, а Байден предупредил его о последствиях вторжения в Украину. Этот звонок был официально сделан из резиденции в Сочи. А затем Путин снова улетел на Валдай и продолжил проводить свои совещания из своего кабинета-двойника – хотя Кремль продолжал сообщать, что президент работает в Подмосковье. 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале так называемой "специальной военной операции", сидя в своем кремлевском кабинете. В Кремле же он принял и российских бизнесменов. Затем в течение полутора месяцев, за редким исключением Три мероприятия, которые прошли вне официальных стен – встреча с представительницами летного состава, прощание с Владимиром Жириновским и посещение национального космического центра, Путина не показывали за пределами его официальных резиденций – в Кремле и в Ново-Огарёве. Столь редкое появление Путина среди сторонних людей всколыхнуло новую волну конспирологии о том, что на самом деле он прячется где-то в секретном бункере, а в соцсетях и в украинской публицистике к нему приклеилось звание "бункерного деда". Согласно исследованию "Системы", значительную часть первых полутора месяцев после начала большой войны Путин провел на Валдае: именно там сняты кадры якобы ново-огарёвских совещаний В период с 24 февраля по 12 апреля 2022 года Путин провел не менее 12 совещаний из своего кабинета на Валдае. В сентябре 2022 года Путин объявил мобилизацию. И затем, пока некоторые россияне бежали от призыва за границу, а некоторые получали повестки – президент частенько наслаждался морским воздухом в Сочи Не менее пяти мероприятий в период с 21 сентября по 21 октября 2022 года были записаны из сочинского кабинета. Впрочем, война внесла коррективы и в эти привычки. С начала февраля 2023 года из кремлевской хроники пропадает сочинский кабинет. То есть если Путин и пользовался своими светлыми кабинетами, то другими. Официально в Сочи в последние два года Путин ездил также считанные разы. Объяснение лежит на поверхности. По словам Гаазе, Путин опасается атаки украинских дронов и потому перестал ездить на юг: "Сочи – это резиденция в горах на достаточно открытом месте. Она видовая. Когда ты строишь себе видовую резиденцию, чтобы ты мог видеть и гору, и море – это не только ты видишь море, но и тебя с моря тоже немного видно. Поэтому Сочи и выпала из обоймы любимых резиденций".