Российский военачальник Роман Демурчиев хвастался родным и сослуживцам пытками, казнями и надругательствами над телами украинских военных. Это следует из архива его переписки за 2022-2024 годы, который изучили Украинский и русскоязычный расследовательские проекты Радио Свобода.. Мы подтвердили подлинность переписки и восстановили контекст упомянутых в ней событий. Многочисленные описания, фото и видео зверств доказывают: российское командование не просто знает о подобных практиках на фронте, но и поощряет их.
Предупреждение: Материал содержит шокирующие подробности, описания пыток и убийств. В цитатах из переписки главного героя сохранена авторская орфография и ненормативная лексика. Мы делаем это, чтобы задокументировать истинный характер совершенных действий и их обсуждений.
"Я скоро их всех обоссу, бл* <...> Х*й какого пленного возьму, бл*. Всех кончу, бл*".
"Вчера пленного взяли <...> хамовитого укропа... Ну его солдаты там и при****ошили, бл*дь, в траншее".
"Я людей расстреливал, к примеру. В глаз ему глаз стреляю – у него из затылка трассер вылетает. Я понимаю, что он враг, да, он гондон. <...> Но мы все люди".
Все эти цитаты принадлежат не рядовому российскому солдату. Так свою рутину на фронте описывает генерал-майор Роман Демурчиев, В открытых источниках нет данных о нынешнем месте службы Демурчиева. Мы указываем его должность по сведениям из изученного архива и от источников; эти данные актуальны на конец декабря 2024 года. сейчас должность замкомандующего 20-й общевойсковой армии РФ.
49-летний Демурчиев – активный участник российского вторжения в Украину. Он высоко ценится российским руководством: ходил на совещания с высшим командованием, получал премию "Мы рядом. Доброе дело" из рук губернатора Московской области и орден от главы Чечни Рамзана Кадырова. В 2023 году Владимир Путин присвоил Демурчиеву звание генерал-майора.
Конечно, расправами над военнопленными Демурчиев не хвастается публично. Все приведенные выше цитаты – выдержки из его личной переписки и аудиосообщений, отправленных коллегам, друзьям и соратникам. Переписку "Схемам", расследовательскому проекту Украинской службы Радио Свобода, передал источник в украинской армии.
Журналисты "Системы" и "Схем" изучили архив переписок за 2022–2024 годы, установив личности как самих собеседников, так и третьих лиц, фигурирующих в материалах.
Массив переписки и аудиосообщений российского военачальника Романа Демурчиева относится к периоду 2022-2024 годов, в это время он командовал подразделениями, осуществлявшими вторжение в Украину.
"Схемы" получили архив от источника в ВСУ и проверили подлинность сообщений тремя способами.
- Эксперты Национального центра медиаэкспертиз США (научно-образовательный центр Университета Колорадо в Денвере) сравнили несколько случайно выбранных аудиозаписей из массива данных с записями голоса Демурчиева, которые появлялись в публичном доступе. Их анализ подтвердил: голос на записях массива и голос из открытых источников – это с высокой степенью вероятности голос одного человека.
- Также архив передали на экспертизу в Международный центр изучения данных DARC. В ответе центра сказано, что в ходе проверки не было обнаружено технических или структурных признаков манипуляции, и выявленные характеристики архива не указывают на его подделку. Эксперт DARC отметил, что проведенный анализ позволяет выявлять очевидные или умеренные по сложности признаки манипуляции, но без доступа к исходным устройствам невозможно полностью исключить профессиональную фальсификацию.
- Кроме того, журналисты "Схем" сопоставили даты и события из переписки Демурчиева с известными событиями на фронте. В этом расследователям помогли бойцы 3-го армейского корпуса ВСУ: они воевали против подразделений 20-й армии РФ, одним из командиров которой как раз был Демурчиев.
Этот текст – часть спецпроекта, основанного на изучении массива данных из переписок Романа Демурчиева.
О том, что обсуждал генерал Демурчиев, как отзывается о военном командовании и своих подчиненных, смотрите в видео "Схем" на украинском языке с русскими субтитрами:
В следующем тексте "Система" расскажет о том, как устроены поборы и коррупция среди российского военного командования.
В общении с коллегами, родственниками, подчиненными и командованием Демурчиев, по его же словам, не делится особо чувствительной или секретной информацией. Собственные же рассказы об издевательствах над пленными он, очевидно, к такой информации не относит и делится ими почти с гордостью.
Например, 18 октября 2022 года Демурчиев сообщает сразу нескольким своим знакомым, что "взял опорник", который штурмовал три дня (подробнее об этом событии мы расскажем ниже). И добавляет, что в результате взял в плен четверых украинцев.
Это сообщение он сопровождает снимком жестокого содержания: на фото – отрезанные и почерневшие человеческие уши, подвешенные на металлическую трубу.
Одно из таких сообщений с фотографией почерневших ушей Демурчиев отправляет своей жене Александре. Дальше у них происходит такой диалог:
– А потом что с ними делать? – спрашивает его супруга.
– Соберу гирлянду и подарю.
– Как свиные уши к пиву.
– Ага.
Ни в одной из переписок Демурчиев не уточняет, где именно и при каких обстоятельствах был сделан этот снимок. Из контекста его общения с соратниками следует, что эти уши, вероятнее всего, принадлежали кому-то из украинцев. Однако неясно, были ли они срезаны с живого человека или с мертвого.
Сам Демурчиев ответил на звонок корреспондента "Схем", но выслушав вопрос об обращении с военнопленными, бросил трубку.
На момент этой переписки, 18 октября 2022 года, Демурчиев – командир 42-й мотострелковой дивизии (это часть 58-й общевойсковой армии РФ). На эту должность его назначили Дату своего назначения Демурчиев сам указал в собственной автобиографии, которую отправлял для получения премии правительства Подмосковья..
По данным проекта Deep State UA, подразделения 42-й дивизии в октябре 2022-го воевали на запорожском направлении. Однако, как следует из изученной нами переписки и других открытых данных, сам Демурчиев и часть подконтрольных ему бригад в то время, скорее всего, были в другом месте – в Донецкой области.
Так, 10 октября 2022 года, за неделю до того, как Демурчиев отправил фото с ушами, начальник штаба 42-й дивизии с позывным Александр Александрович Саенко 1975 года рождения, бывший украинский военнослужащий, служивший в Керчи. присылал ему координаты ВСУ в нескольких километрах к западу от Авдеевки (Донецкая область) – российские подразделения тогда наступали с востока от города.
Кроме того, в начале декабря 2022 года, спустя полтора месяца после переписки об ушах, Демурчиев и его сослуживец обсуждали планы встретиться выпить в Донецке, и судя по контексту, командир находился либо в самом городе, либо неподалеку.
Лишь в январе 2023 года Демурчиев рассказал депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову, что его, наконец, переводят в Запорожскую область и вскоре "дивизия воссоединится в полном составе".
Ахмат, Эли и Адам хвастаются пленными
Публично лавры за взятие неизвестного опорного пункта присвоили себе чеченские подразделения. 20 октября 2022 года руководитель Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что батальон Одно из подразделений чеченских военнослужащих, сформированное в середине 2022 года. "Запад-Ахмат" воюет именно в составе 42-й дивизии, которой тогда командовал Демурчиев. захватил позиции и взял в плен "шестерых военнослужащих ВСУ". Отдельно Кадыров отметил, что в операции приняли участие его несовершеннолетние сыновья Ахмат, Эли и Адам, которые, по уверению главы Чечни, в тот момент воевали на фронте.
Критики Кадырова уже тогда высказывали сомнения в том, что сыновья главы республики сражаются на передовой. Полученная нами переписка говорит о том, что скептически к реальности "заслуг" сыновей Кадырова относились и руководители 42-й дивизии, в составе которой воевал "Ахмат".
К сообщению Кадырова в телеграм-канале было приложено видео: двое чеченских бойцов сопровождают троих украинских военных. Лица пленных открыты, а сам Кадыров в посте называет их "Александр, Владимир и Виктор".
Изучив сообщения из переписки Демурчиева, мы установили, что "Александр, Владимир и Виктор" из телеграм-поста Кадырова – это те самые украинские военнослужащие, которых служащие 42-й армии взяли в плен 18 октября 2022 года. Демурчиев пересылал своим собеседникам видео с пленными, где было видно их лица, а сами военнослужащие называли свои фамилии и имена. Их как раз звали Александр, Владимир и Виктор.
Чеченские власти сняли шестиминутный ролик о том, как сыновья Кадыровых привозят пленных в Чечню, и с ними говорит лично Рамзан Кадыров, пока Ахмат, Эли и Адам с автоматами красуются рядом. Выяснив, откуда пленные родом, Кадыров-старший допытывается: "А что же вы делали в Донецке?".
Правда, на видео появляются уже не те пленные, которые были в публикации в телеграм-канале Кадырова в тот же день.
Все шесть пленных – и те, что были в переписке Демурчиева, и те, которых снимали в Чечне, – позже появились на общем видео с двадцатью военнопленными. В одном из сообществ, где было опубликовано это видео, указано, что пленных взяли "под Соледаром и Яковлевкой". Оба населенных пункта находятся также в Донецкой области, в нескольких десятках километрах от Авдеевки, где как раз в то время проходила линия фронта и стояли российские войска.
По сообщениям СМИ, весной 2023 года Александр, Владимир и Виктор вернулись в Украину – в рамках одного из больших обменов военнопленными.
Демурчиев, руководивший, в том числе, чеченскими подразделениями в момент задержания этих пленных, скептически оценил роль подразделений "Ахмат" в событиях 18 октября в Донецкой области. Отправляя своему соратнику сообщение о "взятии опорника", командир дивизии сопровождает его таким комментарием: "Разведчики вы*бали всех. Ахмат яйца свои лижет от злости".
В переписках со своими соратниками Демурчиев постоянно жалуется на чеченских бойцов, отмечая, что они ни на что не годятся, называет их "ссыкунами и пиарщиками" и подчеркивает, что "результаты показывают только славяне".
В этот раз в ответ на пост Рамазана Кадырова об этих пленных и его детях, который ему переслал его начальник штаба, Демурчиев пишет лишь: "Вот петухи!!!"
Правда, такое отношение к чеченским подразделениям не помешало Демурчиеву спустя год, в ноябре 2023-го, получить орден из рук Рамзана Кадырова. "Золотой, с бриллиантами", – описывает он награду в одной из своих переписок. И буквально в день получения ордена звонит начальнику штаба своей дивизии с жизненным советом: "Не обижай чеченцев, давай им артиллерию, танки, глядишь, героем Чечни будешь".
Привычки из Чечни
Кому именно принадлежали отрезанные уши, предмет хвастовства Демурчиева перед женой и сослуживцами, нам выяснить не удалось. Вряд ли он срезал их с украинских военнослужащих, взятых в плен 18 октября 2022 года. У пленных, которые запечатлены на видео Демурчиева в этот день, на головах нет ни бинтов, ни кровоподтеков.
Однако фото ушей, судя по переписке, относится именно к войне в Украине – и именно ко второй половине 2022 года.
Изначально фотографию с отрезанными ушами Демурчиев отправил своему старому знакомому, на момент переписки – первому заместителю командующего 36-й общевойсковой армии РФ генерал-майору Игорю Тимофееву.
После сообщения о "взятии опорника", Тимофеев спрашивает своего собеседника:
– Уши не трогали? Как в детстве?
Демурчиев отвечает ему, что пленных "ведут целыми". Но сразу же присылает тот самый снимок с отрезанными ушами, подписав их "недавнишние".
– Ничего не меняется. Только время и мы стареем. Сохнут, – комментирует этот снимок Демурчиев.
Под "детством" генерал российской армии может подразумевать опыт войны в Чечне: и Демурчиев, и Тимофеев вместе принимали участие во второй чеченской кампании. В интернете есть даже видео от 2001 года: молодой Демурчиев, "разведчик от бога", как называют его в репортаже, склонился над картами и отвечает на вопрос, что он почувствовал, когда "взял караван" (захватил колонну автомобилей противника): Демурчиев удовлетворенно улыбается и говорит, что эти чувства похожи на ощущения при рождении первого ребенка.
Про Чечню в контексте отрезания органов пленным вспоминает и супруга Демурчиева, которую он решил порадовать фотографией частей человеческого тела.
– Я думала это байки времен Чечни. Оказывается и правда, – пишет она.
Во времена чеченских войн журналисты и правозащитники рассказывали, что военные российской армии использовали практику увечий тел.
В 1996 году "трофейные" уши на камеру показывали российские военные в репортаже для публицистической передачи Александра Невзорова "Дни". В репортаже известный участник первой чеченской войны "Костя Питерский" показывает на камеру отрезанное ухо, положенное на голубой берет. "Так будет с каждым чеченцем, который будет воевать против русских", – комментирует кадры другой военный.
Невзоров заверяет зрителей: "Я точно вам могу сказать, что трудно найти разведчика, у которого бы не было в нарукавном кармане припрятано вяленое чеченское ухо. Его предъявляют в особых случаях как удостоверение".
Правозащитный центр "Мемориал" и Human Rights Watch сообщали о найденных в 2000-2001 годах безымянных могилах предположительно пропавших без вести чеченцев. "Большинство тел имели признаки серьезных увечий, включая снятие кожи или скальпирование, переломы конечностей, отрезанные кончики пальцев и уши", – писали правозащитники.
Российские СМИ описывали подобные практики и со стороны чеченских военных. "На следующий день санитары вытащили тело из вагона-рефрижератора и положили на открытом воздухе на стол под кустом сирени. Запах был чудовищный, невыносимый. У трупа были отрезаны уши, потому что есть у чеченцев обычай отрезать уши убитых врагов в качестве трофея," – писал журнал "Коммерсант-Власть" в 1997 году.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину случаи отрезания ушей российскими военными публично не становились предметом официальных расследований или обвинений в военных преступлениях.
Однако случай, которым хвастается Демурчиев, судя по всему, – не единичный. В 2022 году "Схемы" изучили перехваченные СБУ переговоры российских военных. Во время одного из обсуждений действий армии РФ на захваченных территориях Украины, один из них рассказывал про взятие в плен украинского пленного: "Не хотел говорить. Ухо ему отрезали".
Генерал Демурчиев упоминает отрезание ушей и после 2022 года. В конце 2024 года он отправляет голосовое сообщение контакту "Валерий Непоп":
– Вы босс в супер организации, моей мечте. Блин, и вы отрезаете уши. Блин. Но в нашем возрасте уже этого не делают. Только дают команды кому-то что-то сделать.
В общении Демурчиев называет "Непопа" по имени и отчеству и упоминает, что тот "офицер секретный". Сочетание ФИО Непоп Валерий Николаевич крайне редкое в России: "Системе" удалось обнаружить лишь одного человека с таким именем. Судя по утечкам российских баз данных, Непоп указывал в качестве своего адреса общежитие Общевойсковой академии в Москве, а в телефонных книгах он записан как "Валера Вымпел" и "Валера ФСБ".
Самый известный случай с отрезанием ушей за последние годы произошел не на фронте в Украине, но связан как раз с работой спецслужб. После теракта в российском центре "Крокус сити" в марте 2024 года в сети появилось видео задержания На видео 30-летний Саидакрами Рачабализода. Гособвинение запросило для него и еще трех исполнителей теракта пожизненного заключения. Сам он свою вину не признал. Суд по обвинению в организации и исполнении теракта в "Крокусе" еще продолжается. в атаке. На короткой записи, распространявшейся в телеграм-каналах, человек в камуфляже подносит к правому уху подозреваемого нож и отрезает кусок уха. Затем он несколько раз пытается вложить фрагмент плоти в рот подозреваемого.
Генерал и мыши
Видео: Российские военные пытают мышей
В декабре 2023 года командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Михаил Кособоков прислал Демурчиеву видео "пыток мышонка": на нем заснят распятый живой мышонок, которого "допрашивает" голос за кадром, в качестве "поощрения" в зубы животному засовывают то сигарету, то кусочек вафли. Демурчиев ставит этому видео одобрительный смайлик.
Шуточные "пытки мышей" встречаются в переписках Демурчиева минимум дважды. Другого мышонка присылает его сослуживец, полковник Алексей Шведов, в марте 2024 года, сразу после видеооткрытки с пожеланием веселой масленицы.
– Жрал все подряд, спать не давал... В**би ему! Отвечай, сука, где остальная группа, кто главный, где Зеленский?" – спрашивает голос за кадром распятого мышонка.
Это видео уже появлялось ранее в сети в конце 2023 года. Позже, летом 2024 года, в авторстве видео Интервью Егорова записано в плену, где он не мог высказываться свободно, поэтому мы не можем ручаться за достоверность предоставленной им информации. попавший в украинский плен военнослужащий Григорий Егоров: он утверждал, что "помучал и отпустил" животное.
Сам Демурчиев однажды присылает генералу Кособокову картинку-мем: "Это не военное преступление, если тебе было весело". Переписка Демурчиева пестрит подобным военным "юмором" – вперемешку с сообщениями о пытках людей и описаниями реальных действий, которые могут квалифицироваться как военные преступления.
Как убедились "Схемы" и "Система", изучившие переписку, издевательства над военнопленными и внесудебные расправы – частая практика в российской армии, поощряемая руководством. В данном случае – руководством уровня командования общевойсковой армией, крупного военного объединения в несколько десятков тысяч человек.
"Утилизовать или тебе отдать?"
Военнопленных и обращение с ними Демурчиев часто обсуждает с собеседником, которого он записал в своей телефонной книге как "Грек": судя по контексту их общения, "Грек" – сотрудник военной контрразведки по имени Роман. Он регулярно получает от Демурчиева пленных, которых военачальник называет "подарками":
– У меня пленный есть один <...> могу тебе его подарить. Вон сидит один там, в яме <...> Что мне с ним делать – утилизовать или тебе отдать? – спрашивает генерал контрразведчика в октябре 2023 года.
"Грек" соглашается забрать пленного, но Демурчиев уточняет:
– У нас времени не было просто пытать его, поэтому информация полюбовная... Но у вас-то времени дох*я, вы можете подключить инструменты различные, которые заставляют человека говорить правду.
Благодаря фотографии пленного и протоколу допроса, которыми обменивались спецслужбист и Демурчиев, удалось установить личность украинского военного: это доброволец из Запорожья, которому на момент попадания в плен было 40 лет. Военный провел в плену год и десять месяцев. По информации источников "Схем" в украинском военном командовании, его, в частности, удерживали в СИЗО на Алтае. Летом 2025 года его обменяли, и он вернулся домой.
"Схемы" обратились к военному через его родственников, однако он передал, что все еще в плохом физическом и моральном состоянии и не готов говорить о пытках. Он сказал лишь, что его сильно били и использовали электрический ток.
Тогда, в конце сентября 2023 года, он не один попал в плен.
– Еще один был. Не дожил. Сучонок, – сообщает Демурчиев своему собеседнику после передачи пленного.
– Правильно. Я лично за утилизацию. Иначе их не победим, – отвечает ему "Грек".
Однако "Грек" не только забирает "подарки" в виде пленных от генерала – иногда он сам передает Демурчиеву людей с просьбой избавиться от них, причем как-нибудь так, чтобы никто не узнал.
В августе 2023 года между офицерами происходит такой диалог:
– Дело есть. Негласное, – сообщает "Грек". – Есть несколько пидарасов (задержанных с поличным на схронах с Самодельное взрывное устройство.). Реальные члены резидентуры... Но под процесс их отдавать нельзя.. Есть предложение отдать тебе на пару дней поработать копателями окоп, траншей... Ну и там их оставить. Навсегда.
"Грек" просит выделить каких-либо "неболтливых" людей – так, чтобы о плане не узнали другие коллеги из военной контрразведки.
Демурчиев соглашается и заодно между делом сообщает, что хочет передать контрразведчику в подарок контрабандную черную икру.
Порой генерал обсуждает с подчиненными уже свершившиеся убийства и расправы над пленными.
В декабре 2024 года в переписках появляется видео с российского тепловизора. На видео слышен такой диалог:
– Расчленяет их?
– Да, лопатой
– Наши?
– Да.
– Нихуя!
Видео: Бывший заключенный убивает украинца саперной лопатой
Из других сообщений Демурчиева и его коллег можно понять, что произошло: российские военнослужащие, бывшие заключенные, зарубили насмерть трех украинцев саперными лопатками – уже после того, как последние подняли руки и сдались в плен. Вот такой диалог есть в одном из голосовых сообщений:
– Ну, я тебе докладывал. Два "зэка" зашли на опорник, на позицию – три хохла. Взяли в плен и зарубили их лопатками, бл*дь, звери, нах*й. Вон посмотри, бл*дь, казнь саперными лопатками, бл*дь, – говорит Демурчиев.
Его собеседники отвечают:
– А потом что, по "зэкам" прилет был или что? Вот последнее видео, что-то там какой-то разрывчик или что такое?
– Может они сначала зарубили и потом трахнули, бл*дь? (Смеется)
"Схемы" установили подразделение ВСУ, чьих пленных убили российские военные. В подразделении подтвердили факт расправы и добавили, это произошло недалеко от Макеевки в Донецкой области. По словам собеседников, "зэки" из разговоров Демурчиева – это военные подразделения "Черная мамба" 252-го мотострелкового полка в составе 3-й дивизии 20-й общевойсковой армии РФ. В подразделении ВСУ попросили не называть номера бригады или имен погибших, так как не хотят травмировать родственников погибших подробностями о такой смерти.
Убийства пленных, самосуд, пытки и отрезания конечностей запрещены положениями Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года – Россия как правопреемница СССР считается участницей этой конвенции. Преднамеренные убийства и преднамеренное нанесение тяжелых увечий в этой конвенции относится к тяжким преступлениям.
Международное гуманитарное право также описывает ответственность командиров за действия, которые совершают их подчиненные: командир несет ответственность не только за прямой приказ убийства или пыток, но и за случаи, когда он знал о совершенном нарушении и не предпринял попыток предотвращения этого преступления или привлечения виновных к ответственности.
Демурчиев не просто сам знал об инциденте с лопатами. Он, судя по изученной нами переписке, доложил об этом своему непосредственному начальнику: командующему 20-й армией генералу Олегу Митяеву.
Тот высоко оценил поступок:
– Зэки, которые взяли точку, порубили лопатками, дай бог выживут, к награждению подать обязательно. Потихоньку отжимай, молодец. <...> Молодцы, давите, давите гадов, бл*дь.
В Минобороны РФ не ответили на запрос редакции о пытках и убийствах военнопленных.