Российский военачальник Роман Демурчиев хвастался родным и сослуживцам пытками, казнями и надругательствами над телами украинских военных. Это следует из архива его переписки за 2022-2024 годы, который изучили "Схемы" и "Система" Украинский и русскоязычный расследовательские проекты Радио Свобода.. Мы подтвердили подлинность переписки и восстановили контекст упомянутых в ней событий. Многочисленные описания, фото и видео зверств доказывают: российское командование не просто знает о подобных практиках на фронте, но и поощряет их. Предупреждение: Материал содержит шокирующие подробности, описания пыток и убийств. В цитатах из переписки главного героя сохранена авторская орфография и ненормативная лексика. Мы делаем это, чтобы задокументировать истинный характер совершенных действий и их обсуждений. "Я скоро их всех обоссу, бл* <...> Х*й какого пленного возьму, бл*. Всех кончу, бл*". "Вчера пленного взяли <...> хамовитого укропа... Ну его солдаты там и при****ошили, бл*дь, в траншее". "Я людей расстреливал, к примеру. В глаз ему глаз стреляю – у него из затылка трассер вылетает. Я понимаю, что он враг, да, он гондон. <...> Но мы все люди". Все эти цитаты принадлежат не рядовому российскому солдату. Так свою рутину на фронте описывает генерал-майор Роман Демурчиев, занимающий В открытых источниках нет данных о нынешнем месте службы Демурчиева. Мы указываем его должность по сведениям из изученного архива и от источников; эти данные актуальны на конец декабря 2024 года. сейчас должность замкомандующего 20-й общевойсковой армии РФ. 49-летний Демурчиев – активный участник российского вторжения в Украину. Он высоко ценится российским руководством: ходил на совещания с высшим командованием, получал премию "Мы рядом. Доброе дело" из рук губернатора Московской области и орден от главы Чечни Рамзана Кадырова. В 2023 году Владимир Путин присвоил Демурчиеву звание генерал-майора.

Конечно, расправами над военнопленными Демурчиев не хвастается публично. Все приведенные выше цитаты – выдержки из его личной переписки и аудиосообщений, отправленных коллегам, друзьям и соратникам. Переписку "Схемам", расследовательскому проекту Украинской службы Радио Свобода, передал источник в украинской армии. Журналисты "Системы" и "Схем" изучили архив переписок за 2022–2024 годы, установив личности как самих собеседников, так и третьих лиц, фигурирующих в материалах. Архив генерала Демурчиева: как подтверждается подлинность переписки Массив переписки и аудиосообщений российского военачальника Романа Демурчиева относится к периоду 2022-2024 годов, в это время он командовал подразделениями, осуществлявшими вторжение в Украину. "Схемы" получили архив от источника в ВСУ и проверили подлинность сообщений тремя способами. Эксперты Национального центра медиаэкспертиз США (научно-образовательный центр Университета Колорадо в Денвере) сравнили несколько случайно выбранных аудиозаписей из массива данных с записями голоса Демурчиева, которые появлялись в публичном доступе. Их анализ подтвердил: голос на записях массива и голос из открытых источников – это с высокой степенью вероятности голос одного человека. Также архив передали на экспертизу в Международный центр изучения данных DARC. В ответе центра сказано, что в ходе проверки не было обнаружено технических или структурных признаков манипуляции, и выявленные характеристики архива не указывают на его подделку. Эксперт DARC отметил, что проведенный анализ позволяет выявлять очевидные или умеренные по сложности признаки манипуляции, но без доступа к исходным устройствам невозможно полностью исключить профессиональную фальсификацию. Кроме того, журналисты "Схем" сопоставили даты и события из переписки Демурчиева с известными событиями на фронте. В этом расследователям помогли бойцы 3-го армейского корпуса ВСУ: они воевали против подразделений 20-й армии РФ, одним из командиров которой как раз был Демурчиев. Этот текст – часть спецпроекта, основанного на изучении массива данных из переписок Романа Демурчиева.



О том, что обсуждал генерал Демурчиев, как отзывается о военном командовании и своих подчиненных, смотрите в видео "Схем" на украинском языке с русскими субтитрами:

В следующем тексте "Система" расскажет о том, как устроены поборы и коррупция среди российского военного командования. В общении с коллегами, родственниками, подчиненными и командованием Демурчиев, по его же словам, не делится особо чувствительной или секретной информацией. Собственные же рассказы об издевательствах над пленными он, очевидно, к такой информации не относит и делится ими почти с гордостью. Например, 18 октября 2022 года Демурчиев сообщает сразу нескольким своим знакомым, что "взял опорник", который штурмовал три дня (подробнее об этом событии мы расскажем ниже). И добавляет, что в результате взял в плен четверых украинцев. Это сообщение он сопровождает снимком жестокого содержания: на фото – отрезанные и почерневшие человеческие уши, подвешенные на металлическую трубу.

На этом изображение содержится контент, который некоторые пользователи могут счесть шокирующим или оскорбительным Нажмите для просмотра На этом изображении содержится контент, который некоторые пользователи могут счесть шокирующим или оскорбительным - Нажмите для просмотра Фото из переписки, в которой Роман Демурчиев пишет, что собирается собрать "гирлянду" из ушей

Одно из таких сообщений с фотографией почерневших ушей Демурчиев отправляет своей жене Александре. Дальше у них происходит такой диалог: – А потом что с ними делать? – спрашивает его супруга. – Соберу гирлянду и подарю. – Как свиные уши к пиву. – Ага. Ни в одной из переписок Демурчиев не уточняет, где именно и при каких обстоятельствах был сделан этот снимок. Из контекста его общения с соратниками следует, что эти уши, вероятнее всего, принадлежали кому-то из украинцев. Однако неясно, были ли они срезаны с живого человека или с мертвого. Сам Демурчиев ответил на звонок корреспондента "Схем", но выслушав вопрос об обращении с военнопленными, бросил трубку. Где находился Демурчиев, когда отправил снимок с "гирляндой" На момент этой переписки, 18 октября 2022 года, Демурчиев – командир 42-й мотострелковой дивизии (это часть 58-й общевойсковой армии РФ). На эту должность его назначили весной 2022 года Дату своего назначения Демурчиев сам указал в собственной автобиографии, которую отправлял для получения премии правительства Подмосковья.. По данным проекта Deep State UA, подразделения 42-й дивизии в октябре 2022-го воевали на запорожском направлении. Однако, как следует из изученной нами переписки и других открытых данных, сам Демурчиев и часть подконтрольных ему бригад в то время, скорее всего, были в другом месте – в Донецкой области. Так, 10 октября 2022 года, за неделю до того, как Демурчиев отправил фото с ушами, начальник штаба 42-й дивизии с позывным "Керчь" Александр Александрович Саенко 1975 года рождения, бывший украинский военнослужащий, служивший в Керчи. присылал ему координаты ВСУ в нескольких километрах к западу от Авдеевки (Донецкая область) – российские подразделения тогда наступали с востока от города. Кроме того, в начале декабря 2022 года, спустя полтора месяца после переписки об ушах, Демурчиев и его сослуживец обсуждали планы встретиться выпить в Донецке, и судя по контексту, командир находился либо в самом городе, либо неподалеку. Лишь в январе 2023 года Демурчиев рассказал депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову, что его, наконец, переводят в Запорожскую область и вскоре "дивизия воссоединится в полном составе". Ахмат, Эли и Адам хвастаются пленными Публично лавры за взятие неизвестного опорного пункта присвоили себе чеченские подразделения. 20 октября 2022 года руководитель Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что батальон "Запад-Ахмат" Одно из подразделений чеченских военнослужащих, сформированное в середине 2022 года. "Запад-Ахмат" воюет именно в составе 42-й дивизии, которой тогда командовал Демурчиев. захватил позиции и взял в плен "шестерых военнослужащих ВСУ". Отдельно Кадыров отметил, что в операции приняли участие его несовершеннолетние сыновья Ахмат, Эли и Адам, которые, по уверению главы Чечни, в тот момент воевали на фронте. Критики Кадырова уже тогда высказывали сомнения в том, что сыновья главы республики сражаются на передовой. Полученная нами переписка говорит о том, что скептически к реальности "заслуг" сыновей Кадырова относились и руководители 42-й дивизии, в составе которой воевал "Ахмат". К сообщению Кадырова в телеграм-канале было приложено видео: двое чеченских бойцов сопровождают троих украинских военных. Лица пленных открыты, а сам Кадыров в посте называет их "Александр, Владимир и Виктор". Изучив сообщения из переписки Демурчиева, мы установили, что "Александр, Владимир и Виктор" из телеграм-поста Кадырова – это те самые украинские военнослужащие, которых служащие 42-й армии взяли в плен 18 октября 2022 года. Демурчиев пересылал своим собеседникам видео с пленными, где было видно их лица, а сами военнослужащие называли свои фамилии и имена. Их как раз звали Александр, Владимир и Виктор.

Чеченские власти сняли шестиминутный ролик о том, как сыновья Кадыровых привозят пленных в Чечню, и с ними говорит лично Рамзан Кадыров, пока Ахмат, Эли и Адам с автоматами красуются рядом. Выяснив, откуда пленные родом, Кадыров-старший допытывается: "А что же вы делали в Донецке?". Правда, на видео появляются уже не те пленные, которые были в публикации в телеграм-канале Кадырова в тот же день. Все шесть пленных – и те, что были в переписке Демурчиева, и те, которых снимали в Чечне, – позже появились на общем видео с двадцатью военнопленными. В одном из сообществ, где было опубликовано это видео, указано, что пленных взяли "под Соледаром и Яковлевкой". Оба населенных пункта находятся также в Донецкой области, в нескольких десятках километрах от Авдеевки, где как раз в то время проходила линия фронта и стояли российские войска. По сообщениям СМИ, весной 2023 года Александр, Владимир и Виктор вернулись в Украину – в рамках одного из больших обменов военнопленными. Демурчиев, руководивший, в том числе, чеченскими подразделениями в момент задержания этих пленных, скептически оценил роль подразделений "Ахмат" в событиях 18 октября в Донецкой области. Отправляя своему соратнику сообщение о "взятии опорника", командир дивизии сопровождает его таким комментарием: "Разведчики вы*бали всех. Ахмат яйца свои лижет от злости". В переписках со своими соратниками Демурчиев постоянно жалуется на чеченских бойцов, отмечая, что они ни на что не годятся, называет их "ссыкунами и пиарщиками" и подчеркивает, что "результаты показывают только славяне". В этот раз в ответ на пост Рамазана Кадырова об этих пленных и его детях, который ему переслал его начальник штаба, Демурчиев пишет лишь: "Вот петухи!!!" Правда, такое отношение к чеченским подразделениям не помешало Демурчиеву спустя год, в ноябре 2023-го, получить орден из рук Рамзана Кадырова. "Золотой, с бриллиантами", – описывает он награду в одной из своих переписок. И буквально в день получения ордена звонит начальнику штаба своей дивизии с жизненным советом: "Не обижай чеченцев, давай им артиллерию, танки, глядишь, героем Чечни будешь".

Привычки из Чечни Кому именно принадлежали отрезанные уши, предмет хвастовства Демурчиева перед женой и сослуживцами, нам выяснить не удалось. Вряд ли он срезал их с украинских военнослужащих, взятых в плен 18 октября 2022 года. У пленных, которые запечатлены на видео Демурчиева в этот день, на головах нет ни бинтов, ни кровоподтеков. Однако фото ушей, судя по переписке, относится именно к войне в Украине – и именно ко второй половине 2022 года. Изначально фотографию с отрезанными ушами Демурчиев отправил своему старому знакомому, на момент переписки – первому заместителю командующего 36-й общевойсковой армии РФ генерал-майору Игорю Тимофееву. После сообщения о "взятии опорника", Тимофеев спрашивает своего собеседника: – Уши не трогали? Как в детстве? Демурчиев отвечает ему, что пленных "ведут целыми". Но сразу же присылает тот самый снимок с отрезанными ушами, подписав их "недавнишние". – Ничего не меняется. Только время и мы стареем. Сохнут, – комментирует этот снимок Демурчиев. Под "детством" генерал российской армии может подразумевать опыт войны в Чечне: и Демурчиев, и Тимофеев вместе принимали участие во второй чеченской кампании. В интернете есть даже видео от 2001 года: молодой Демурчиев, "разведчик от бога", как называют его в репортаже, склонился над картами и отвечает на вопрос, что он почувствовал, когда "взял караван" (захватил колонну автомобилей противника): Демурчиев удовлетворенно улыбается и говорит, что эти чувства похожи на ощущения при рождении первого ребенка.

Про Чечню в контексте отрезания органов пленным вспоминает и супруга Демурчиева, которую он решил порадовать фотографией частей человеческого тела. – Я думала это байки времен Чечни. Оказывается и правда, – пишет она. Во времена чеченских войн журналисты и правозащитники рассказывали, что военные российской армии использовали практику увечий тел. В 1996 году "трофейные" уши на камеру показывали российские военные в репортаже для публицистической передачи Александра Невзорова "Дни". В репортаже известный участник первой чеченской войны "Костя Питерский" показывает на камеру отрезанное ухо, положенное на голубой берет. "Так будет с каждым чеченцем, который будет воевать против русских", – комментирует кадры другой военный. Невзоров заверяет зрителей: "Я точно вам могу сказать, что трудно найти разведчика, у которого бы не было в нарукавном кармане припрятано вяленое чеченское ухо. Его предъявляют в особых случаях как удостоверение". Правозащитный центр "Мемориал" и Human Rights Watch сообщали о найденных в 2000-2001 годах безымянных могилах предположительно пропавших без вести чеченцев. "Большинство тел имели признаки серьезных увечий, включая снятие кожи или скальпирование, переломы конечностей, отрезанные кончики пальцев и уши", – писали правозащитники. Российские СМИ описывали подобные практики и со стороны чеченских военных. "На следующий день санитары вытащили тело из вагона-рефрижератора и положили на открытом воздухе на стол под кустом сирени. Запах был чудовищный, невыносимый. У трупа были отрезаны уши, потому что есть у чеченцев обычай отрезать уши убитых врагов в качестве трофея," – писал журнал "Коммерсант-Власть" в 1997 году. С начала полномасштабного вторжения России в Украину случаи отрезания ушей российскими военными публично не становились предметом официальных расследований или обвинений в военных преступлениях. Однако случай, которым хвастается Демурчиев, судя по всему, – не единичный. В 2022 году "Схемы" изучили перехваченные СБУ переговоры российских военных. Во время одного из обсуждений действий армии РФ на захваченных территориях Украины, один из них рассказывал про взятие в плен украинского пленного: "Не хотел говорить. Ухо ему отрезали". Генерал Демурчиев упоминает отрезание ушей и после 2022 года. В конце 2024 года он отправляет голосовое сообщение контакту "Валерий Непоп": – Вы босс в супер организации, моей мечте. Блин, и вы отрезаете уши. Блин. Но в нашем возрасте уже этого не делают. Только дают команды кому-то что-то сделать. В общении Демурчиев называет "Непопа" по имени и отчеству и упоминает, что тот "офицер секретный". Сочетание ФИО Непоп Валерий Николаевич крайне редкое в России: "Системе" удалось обнаружить лишь одного человека с таким именем. Судя по утечкам российских баз данных, Непоп указывал в качестве своего адреса общежитие Общевойсковой академии в Москве, а в телефонных книгах он записан как "Валера Вымпел" и "Валера ФСБ". Самый известный случай с отрезанием ушей за последние годы произошел не на фронте в Украине, но связан как раз с работой спецслужб. После теракта в российском центре "Крокус сити" в марте 2024 года в сети появилось видео задержания одного из подозреваемых На видео 30-летний Саидакрами Рачабализода. Гособвинение запросило для него и еще трех исполнителей теракта пожизненного заключения. Сам он свою вину не признал. Суд по обвинению в организации и исполнении теракта в "Крокусе" еще продолжается. в атаке. На короткой записи, распространявшейся в телеграм-каналах, человек в камуфляже подносит к правому уху подозреваемого нож и отрезает кусок уха. Затем он несколько раз пытается вложить фрагмент плоти в рот подозреваемого. Генерал и мыши Видео: Российские военные пытают мышей

В декабре 2023 года командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Михаил Кособоков прислал Демурчиеву видео "пыток мышонка": на нем заснят распятый живой мышонок, которого "допрашивает" голос за кадром, в качестве "поощрения" в зубы животному засовывают то сигарету, то кусочек вафли. Демурчиев ставит этому видео одобрительный смайлик. Шуточные "пытки мышей" встречаются в переписках Демурчиева минимум дважды. Другого мышонка присылает его сослуживец, полковник Алексей Шведов, в марте 2024 года, сразу после видеооткрытки с пожеланием веселой масленицы. – Жрал все подряд, спать не давал... В**би ему! Отвечай, сука, где остальная группа, кто главный, где Зеленский?" – спрашивает голос за кадром распятого мышонка.

Это видео уже появлялось ранее в сети в конце 2023 года. Позже, летом 2024 года, в авторстве видео признался Интервью Егорова записано в плену, где он не мог высказываться свободно, поэтому мы не можем ручаться за достоверность предоставленной им информации. попавший в украинский плен военнослужащий Григорий Егоров: он утверждал, что "помучал и отпустил" животное. Сам Демурчиев однажды присылает генералу Кособокову картинку-мем: "Это не военное преступление, если тебе было весело". Переписка Демурчиева пестрит подобным военным "юмором" – вперемешку с сообщениями о пытках людей и описаниями реальных действий, которые могут квалифицироваться как военные преступления. Как убедились "Схемы" и "Система", изучившие переписку, издевательства над военнопленными и внесудебные расправы – частая практика в российской армии, поощряемая руководством. В данном случае – руководством уровня командования общевойсковой армией, крупного военного объединения в несколько десятков тысяч человек. "Утилизовать или тебе отдать?" Военнопленных и обращение с ними Демурчиев часто обсуждает с собеседником, которого он записал в своей телефонной книге как "Грек": судя по контексту их общения, "Грек" – сотрудник военной контрразведки по имени Роман. Он регулярно получает от Демурчиева пленных, которых военачальник называет "подарками": – У меня пленный есть один <...> могу тебе его подарить. Вон сидит один там, в яме <...> Что мне с ним делать – утилизовать или тебе отдать? – спрашивает генерал контрразведчика в октябре 2023 года. "Грек" соглашается забрать пленного, но Демурчиев уточняет: – У нас времени не было просто пытать его, поэтому информация полюбовная... Но у вас-то времени дох*я, вы можете подключить инструменты различные, которые заставляют человека говорить правду. Благодаря фотографии пленного и протоколу допроса, которыми обменивались спецслужбист и Демурчиев, удалось установить личность украинского военного: это доброволец из Запорожья, которому на момент попадания в плен было 40 лет. Военный провел в плену год и десять месяцев. По информации источников "Схем" в украинском военном командовании, его, в частности, удерживали в СИЗО на Алтае. Летом 2025 года его обменяли, и он вернулся домой. "Схемы" обратились к военному через его родственников, однако он передал, что все еще в плохом физическом и моральном состоянии и не готов говорить о пытках. Он сказал лишь, что его сильно били и использовали электрический ток. Тогда, в конце сентября 2023 года, он не один попал в плен. – Еще один был. Не дожил. Сучонок, – сообщает Демурчиев своему собеседнику после передачи пленного. – Правильно. Я лично за утилизацию. Иначе их не победим, – отвечает ему "Грек". Однако "Грек" не только забирает "подарки" в виде пленных от генерала – иногда он сам передает Демурчиеву людей с просьбой избавиться от них, причем как-нибудь так, чтобы никто не узнал. В августе 2023 года между офицерами происходит такой диалог: – Дело есть. Негласное, – сообщает "Грек". – Есть несколько пидарасов (задержанных с поличным на схронах с СВУ Самодельное взрывное устройство.). Реальные члены резидентуры... Но под процесс их отдавать нельзя.. Есть предложение отдать тебе на пару дней поработать копателями окоп, траншей... Ну и там их оставить. Навсегда. "Грек" просит выделить каких-либо "неболтливых" людей – так, чтобы о плане не узнали другие коллеги из военной контрразведки. Демурчиев соглашается и заодно между делом сообщает, что хочет передать контрразведчику в подарок контрабандную черную икру. Порой генерал обсуждает с подчиненными уже свершившиеся убийства и расправы над пленными. В декабре 2024 года в переписках появляется видео с российского тепловизора. На видео слышен такой диалог: – Расчленяет их? – Да, лопатой – Наши? – Да. – Нихуя! Видео: Бывший заключенный убивает украинца саперной лопатой

