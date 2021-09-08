День опричника. Виталий Портников – о Путине и прошлом

Стремление президента России Владимира Путина оправдать опричника Малюту Скуратова в истории с убийством митрополита Московского и всея Руси Филиппа в 1569 году может вызвать удивление только у тех, кто не следит за политическими процессами в современной России. Казалось бы, зачем российскому президенту углубляться так далеко в историю, да ещё и пытаться её переписывать, да ещё и в связи с одиозным персонажем, не вызывавшим симпатии ни у современников, ни у потомков? Но это для нас Малюта – далекое прошлое. А Путин в этом прошлом, судя по всему, живёт и нередко отождествляет его с настоящим.

Для него именно Малюта, а не Филипп – настоящий патриарх. Патриарх той самой системы власти, которую Путин пытается соорудить в современной России: опричнины как предтечи чекистского государства, опричников как предшественников современных чекистов. И к тем, и к другим государи были несправедливы, изгоняли, карали, вымарывали из истории, обвиняли в преступлениях, которые сами же заставляли совершать.

Для Путина Малюта важнее Ивана

Но то было в прошлом тысячелетии. Нынешнее изменило всё. Один из них был откомандирован для работы президентом Российской Федерации. Звезды на погонах сошлись. Путин теперь, в одном лице, Иван и Малюта, Александр и Бенкендорф, Ленин и Дзержинский, Сталин и Берия. В российской и советской истории такого действительно ещё не было – чтобы опричник и при этом сам на троне.

И, конечно же, Путин не может не защищать лучшую свою половину. Так и рождаются версии в классических советских традициях. Малюта проезжал мимо – митрополит взял и умер. Наум Эйтингон поехал отдыхать в Мексику – Лев Троцкий взял и ударил себя ледорубом. Путин провел "прямую линию" – Алексей Навальный отравил себя "Новичком", переданным Ангелой Меркель. И вообще, в деятельности товарища Сталина, наряду с положительной, имелась и отрицательная сторона, но на самом деле он просто проезжал мимо. Мимо ГУЛАГа. А заключенные взяли и умерли. Эка невидаль!

Всё это можно было бы воспринимать как скверный анекдот, если бы не планомерная реабилитация палачества, которой занимается российская власть, потому что эта реабилитация насилия в прошлом оправдывает современное насилие. Когда-то такой же реабилитацией занимался Сталин, поручивший Сергею Эйзенштейну пропеть кинематографическую осанну Ивану Грозному. Но для Путина Малюта важнее Ивана, потому что именно в праве царского силовика относиться к соотечественнику как к отребью он, по всей вероятности, видит залог жизнеспособности собственного режима.

И это то, чего не могут понять не только далекие от политики россияне. Это то, чего не понимают даже путинские выдвиженцы. Ведь когда губернатор Тверской области Игорь Руденя говорил с Путиным о намерении передвинуть речной вокзал, построенный на месте гибели митрополита, он хотел сыграть на богобоязненности самодержца и его любви к отечественной истории. Но Путин – он совсем не по церковным свечам.

Виталий Портников – журналист и политический публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"



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