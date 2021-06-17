День отмены рабства станет федеральным праздником в США

Президент США Джо Байден в четверг подписывает законопроект о признании 19 июня федеральным праздником отмены рабства в Соединенных Штатах, сообщает "Голос Америки".



Во время дебатов в Палате представителей демократ Шейла Джексон Ли из Техаса заявила, что она внесла законопроект о признании 19 июня федеральным праздником "в память об окончании рабства, первородного греха Америки".



Техас официально объявил 19 июня праздником в 1980 году, а впоследствии этот праздник официально признали в большинстве штатов. Его называют Днем свободы или Днем отмены рабства. Согласно законопроекту, новый федеральный праздник получит название "День национальной независимости 19 июня".



19 июня станет одиннадцатым праздником, который отмечается на федеральном уровне. В этот список входят такие праздники, как Рождество, Новый год, День благодарения, День независимости и день Мартина Лютера Кинга.

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