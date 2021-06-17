Диапазон оценок результатов переговоров Джо Байдена и Владимира Путина в американской прессе крайне широк: от комментария CNN, озаглавленного "Большая потеря для Путина" до заметки в New York Times "Мы ушли далеко от Трампа, но Путин все еще выигрывает". Однако большинство комментаторов, замечая, что саммит, строго говоря, закончился безрезультатно – за исключением согласия двух президентов на возвращение на рабочие места послов двух стран, – и призывают не спешить с выводами.

Они, по сути, вторят президенту Байдену, который несколько раз подчеркнул во время своей пресс-конференции, что о результатах его переговоров в Женеве можно будет судить лишь через какое-то время по поведению Кремля. Как пишет газета Wall Street Journal, "реальный тест любого саммита американского президента с главой страны-противника заключается в выводах, которые делает противник". По действиям Владимира Путина можно будет судить продемонстрировала ли американская делегация решимость предотвратить "дальнейший российский ревизионизм", говорится в редакционной статье.

Собеседники Радио Свобода говорят, что президент Байден явно выполнил то, что он намеревался сделать: высказать в лицо президенту Путину критику относительно поведения России в мире, подавления гражданских свобод в России и предупредить о существовании так называемых красный линий, переход через которые повлечет решительный ответ со стороны США.

Как мне показалось, президент Байден звучал излишне оптимистично, сказав, что он увидел "реальную перспективу значительного улучшения отношений между нашими странами"

– У меня лично вызывает воодушевление, что президент Байден во время пресс-конференции подчеркнул, что права человека в России были одной из главных тем, которые он поднял в разговоре с Владимиром Путиным, говорит бывший помощник Госсекретаря США Дэвид Кремер. – Очень важно, что он говорил с Путиным об Алексее Навальном. Сам Джо Байден признает, что он не знает, какие выводы сделает в результате этих переговоров Владимир Путин, и он говорит: давайте посмотрим, что произойдет в течение следующих трех-шести-двенадцати месяцев. Но при этом, как мне показалось, президент Байден звучал излишне оптимистично, сказав, что он увидел "реальную перспективу значительного улучшения отношений между нашими странами". Я совершенно не уверен, что этого можно ожидать. В действительности, уже после того, как Джо Байден предложил провести этот саммит США стали объектом нескольких кибератак с территории России. Президент Байден сказал, что он не выдвигал Владимиру Путину никаких ультиматумов, а я не думаю, что можно остановить российские атаки, не прибегая к такому инструментарию, как ультиматумы.

В трактовке Дэвида Кремера, этот саммит – попытка нового президента США протянуть руку сотрудничества Владимиру Путину в надежде на то, что это даст лучшие результаты, чем предыдущие попытки:

– Похоже, президент Байден протягивает руку президенту Путину. Вопрос, отвергнет ли Путин этот жест или протянет руку в ответ. Я опасаюсь, что в результате мы обнаружим, что мы не только не достигли прогресса, но и оказались в худшем положении, потому что Владимир Путин не берет на себя ответственности за враждебные действия России. Он настаивает, что причиной всему – действия США, и именно США должны менять поведение. Путин не признает концепцию предсказуемости и стабильности в том виде, как ее рассматривают США, напротив, он делает ставку на непредсказуемость. Трудно поверить, что с таким лидером можно найти общий язык, - считает Дэвид Кремер.

Для президента Байдена американо-российский саммит был необходим чтобы лично оценить возможна ли некая кооперация с Владимиром Путиным. На основании дальнейших действий Кремля он будет выстраивать стратегию в отношении России. Так считает Уильям Померанц, заместитель директора Кеннановского института в Вашингтоне:

Если со стороны Путина не последует ожидаемого в Белом доме ответа, то администрация Байдена прибегнет к новым санкциям

– Я думаю, что многих тревожило то, что, встречаясь в Владимиром Путиным, Джо Байден резко поднимает его статус, предлагая российскому президенту глобальную платформу, которой тот был лишен в течение последних лет. В некоторой степени это произошло. Понятно, что президент Байден, учитывая его громадный внешнеполитический опыт, знал на что он идет. Но он счел необходимым провести такой диалог хотя бы для того, чтобы в будущем иметь возможность сослаться на этот разговор с Путиным, если он не приведет к желаемым результатом, дескать, вот что Путин говорил, и вот что он делает. Можно согласиться с теми, кто считает, что Джо Байден сделал слишком значительные уступки Путину, не вводя санкций против оператора "Северного потока-2" или, говоря о том, что Украина сможет вступить в НАТО только после того, как она справится с коррупцией, чего ей не удавалось сделать тридцать постсоветских лет. Я думаю, что такая позиция президента станет поводом для дебатов в Соединенных Штатах. Но Джо Байден счел такую встречу необходимой и он пошел на нее. При этом я совершенно уверен, что если со стороны Путина не последует ожидаемого в Белом доме ответа, если он предпримет враждебные США действия, то администрация Байдена прибегнет к новым санкциям, - говорит Уильям Померанц.

По мнению Кэтрин Стоунер, профессора Стэндфордского университета, Джо Байден вполне реалистично оценивает Владимира Путина. Главная цель саммита для президента США заключалась в поиске возможностей для поддержания так называемой стратегической стабильности:

– Я думаю, президент Байден реалист, и он знает на что он идет. В конце концов он назвал Владимира Путина убийцей. Решение созвать этот саммит, я думаю, объясняется доминирующими взглядами в окружении президента. Его прежде всего заботит проблема поддержания стратегической стабильности. Главную проблему для Белого дома представляет Китай. Первым делом Байдену попросту хочет внести предсказуемость в отношения с Россией, чтобы посвятить основное внимание созданию эффективной стратегии отношений с Китаем. Будет ли господин Путин действовать предсказуемо – это большой вопрос, но на это, как мне кажется, надеется Белый дом. На мой взгляд, очевидно, что Джо Байден намерен пойти на очередную перезагрузку отношений с Россией в том смысле, что он отказывается и от тактики Дональда Трампа, не критиковавшего Кремль, и от тактики администрации Обамы, ставившей на тесное сотрудничество с Кремлем. Я думаю, что Владимир Путин должен ожидать продолжения прежней политики по ключевым для США вопросам, например, поддержки Украины. Он может ожидать более решительной реакции Белого дома на российские кибератаки и на другие недружественные действия Кремля. Иными словами, новая перезагрузка, на мой взгляд, это – резкие откровенные заявления и оценки враждебных действий России и пропорциональный ответ на них, – говорит Кэтрин Стоунер.