День победы и беды России

Как власть РФ использовала и использует во время войны с Украиной День победы 9 мая?

Гость программы "Лицом к событию" историк, зам председателя партии народной свободы профессор Андрей Зубов.

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