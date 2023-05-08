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Лицом к событию

День победы и беды России

Закрытая от посетителей Красная площадь

Как власть РФ использовала и использует во время войны с Украиной День победы 9 мая?

Гость программы "Лицом к событию" историк, зам председателя партии народной свободы профессор Андрей Зубов.

Видеоверсия программы

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