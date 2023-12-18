Депутат Ананских заявил, что не писал статью о рептилоидах и масонах

Депутат Государственной думы Игорь Ананских заявил, что не участвовал в написании вызвавшей большой резонанс в соцсетях статьи "Российская семья как основа отечественной государственности". Он сообщил RTVI, что в список авторов его внесли по ошибке. В статье, авторами которой указаны пять человек, включая депутата, рассказывается о заговоре масонов и "рептоидов" с целью погубить Россию.

Статья вышла в девятом номере журнала "Юридическая наука: история и современность" за 2023 год. Её соавторами, помимо Ананских, указаны главный научный сотрудник Юридического института в Петербурге Михаил Сальников, воронежский доктор юридических наук Николай Литвинов, генерал-лейтенант запаса ФСБ и казачий атаман Иван Миронов и гендиректор клинического санатория Илья Харин.

По мнению авторов, на Земле живут два вида людей: созданные "по образу и подобию Божию" и созданные "из праха земного с помощью космических генных технологий". Вторые представляют "рептоидную космическую цивилизацию" и формируют тайные структуры, одна из целей которых – ослабить и уничтожить русский народ. В заговоре якобы участвуют США и страны Запада, упоминаются также масонские ложи, к которым принадлежат члены их правительств.

Авторы упоминают, что инструментом "зверолюдей" является разрушение традиционной семьи, добрачный секс и аборты, а также феминизм и оральный секс, появившиеся в России, по их мнению, с приходом "демократии". Они ссылаются на лженаучную теорию телегонии, согласно которой генетический материал первого полового партнёра женщины якобы передаётся всем её будущим детям независимо от того, от кого они будут зачаты. На основании этого авторы предлагают юридически ограничить возможность вступать в брак женщинам, имевшим до брака половые связи, в особенности – с "инородцами". Они также пишут, что большинство изнасилований в России совершается мигрантами и "изнасилованные славянки уже не смогут в детях продолжать свой род".

Публикация вызвала широкий резонанс в прессе и социальных сетях. Комментаторы указывают на её антинаучность.

Игорь Ананских заявил, что его имя появилось в списке авторов по ошибке. По его словам, он действительно подготовил для журнала статью о ценности традиционной семьи, но она должна была выйти отдельной публикацией.

"Это не моя статья. Более того, когда я прочитал ее (мне ночью скинули), у меня волосы зашевелились во всех местах. У меня должна быть статья в этом журнале про семейные ценности, и я был уверен, что вышла моя статья, и поэтому, когда вчера были какие-то новости, я отвечал как раз про это", – сказал депутат в разговоре с RTVI. Последняя ремарка, видимо, относится к его комментарию изданию "Подъём", где Ананских рассказывал, что участвовал в написании текста.

На данный момент на сайте журнала "Юридическая наука: история и современность" фамилия Ананских удалена из списка авторов. Журнал опубликовал извинения перед Ананских, уточнив, что его имя ошибочно попало в список авторов "по техническим причинам", а его статья "Семья как нравственно-правовая ценность российского общества" выйдет в следующем, десятом номере.

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