Осуждённый по делу о фейках про российскую армию депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов заявил, что ему не оказывают медицинскую помощь в колонии.

Горинов заболел 9 декабря. Другие осуждённые отвели его в медицинскую часть, где он пробыл два дня. Как утверждается в телеграм-канале "Свободу Алексею Горинову!", за это время к депутату не подошел ни врач, ни фельдшер.

"Сейчас он находится в отряде на общих условиях. Жалуется на холод, голод, отсутствие горячей воды, на невозможность лечь до отбоя, несмотря на то, что у него сохраняется температура, его мучает постоянный кашель, отдышка", – говорится в публикации.

Адвокаты Горинова пытались встретиться с начальником колонии и начальником медицинской части, но получили отказ и предложение приехать через неделю.