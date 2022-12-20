В России много лет подряд говорили о возрождении пионерской организации, но сейчас, кажется, подошли к этому максимально близко.
Путинисты не могут скрыть восторгов.
Итак, I Съезд Российского движения детей и молодёжи. Исторический момент. Кто-то называет их, любя, Пионерия 2.0., кто-то также, но уже с негативной окраской, подчёркивая, что, мол, будут опять марши и обязаловка. Не станем вникать в эту пустую дискуссию.
Как говорил Гераклит Эфесский (544—483 гг. до н. э.): "В одну и ту же реку нельзя войти дважды и нельзя дважды застигнуть смертную природу в одном и том же состоянии, но быстрота и скорость обмена рассеивает и снова собирает". Мы знаем это изречение в более простой форме: "Всё течёт, все изменяется". Но смысл, на практике, один: "Что было, то прошло".
Это как нельзя кстати применимо к РДДМ: не надо пытаться приписать новому явлению старые признаки. Новое движение детей и молодёжи – новое явление в новые времена, и относиться к нему нужно именно так. Это не означает забыть опыт прошлого, а изучать его и брать из него лучшие практики.
Меньше критики, больше дела.
Мы этому движению даём шанс и будем помогать полноценно встроиться в систему нашего государства, ибо считаем идею важной и своевременной.
А каким оно будет от нас всех с вами и зависит: диванные критики – делу не помощники, лучше поддержите благое начинание для будущих поколений.
Человек всегда хочет присоединиться к силе. В этом состоит природа политических партий. Но партии для взрослых. А к силе хочет присоединиться любой человек, вне зависимости от возраста. Каждый человек, детство которого было советским, хотел быть пионером. А те, кто это отрицают - попросту врут. К комсомольскому возрасту в восприятии могло что-то и измениться, но пионерами хотели быть все.
Теперь, наконец, решили объединить. У нас теперь Российское движение детей и молодежи.
Как ни смейся над этим, но это – реально работающий социальный лифт. Как люди делали себе состояния в комсомоле – так теперь каждый сможет начать делать себе состояние прямо с детства. Если он, конечно, этого хочет.
Что, кстати, и констатировал Путин: «Здорово, что у вас получается так быстро, слаженно, фактически с нуля воплощать в жизнь эту нужную и для вас, и для всей страны инициативу».
Они еще и не те инициативы воплотят. Главное – чтобы была возможность и сила.
А сила у них теперь есть.
Это надо было делать 30 лет назад, но Ельцин слишком был занят дружбой с США. Теперь с Америкой поссорились и вспомнили про детей.
Честный ребёнок это тот, который говорит, что любит трубочку с кремом, а не папу с мамой. У детей сегодня настолько много "трубочек с кремом", что внушить им насильно любовь к Родине невозможно.
Всё зависит от семьи, от нас, взрослых – если дома говорят "Крым наш!", то ребёнок вырастет нормальным без барабанов и красных галстуков. Всё остальное – имитация деятельности за бюджетные деньги.
А другие комментаторы не скрывают отторжения и скепсиса.
Назвали новую пионерию "движение первых". А надо бы "нажоры мажоров". Смысл тот же, а звучит красивей.
Не проще ли было просто восстановить Пионерскую организацию? Но, видимо, советское название для наших властей неприемлемо, противоречит их классовой антисоветской сущности
После того как воссоздана пионерская организация, без ответа остался важный вопрос: будут ли в нее принимать детей иностранных агентов. Зато есть ответ на самый важный: лету в пионерском галстуке быть, ведь оно предшествует книжке и даже обходится без нее. Пионерам не нужны инструкции
Спустя почти 20 лет и потраченных на всевозможные молодёжные движения сотен миллионов рублей наша власть разродилась по-настоящему революционным решением – возродить пионерию! Я всецело рад за тех, кто сейчас освоит новые сотни миллионов рублей и хочу верить, что у них хватит денег поехать через меня на Мальдивы, ведь здоровая коррупция – основа туристического и шоу-бизнеса, но нельзя же быть настолько антикреативными! Пионерия? Серьёзно? У вас же уже есть Юнармия – воплощение в жизнь сексуальных перверсий взрослых дядей, мечтающих о девочках в форме и белых бантах. И какой от неё толк? Уверен, не одна девочка, которая появилась публично в таком наряде, испытала жёсткую иронию сверстников. Я расскажу, что лично для меня была пионерия. Когда я стал Председателем дружины школы номер 807 Гагаринского района Москвы, помимо удовлетворения моего тщеславия, я мог раздеваться непосредственно в комнате Совета дружины, а не в общей свалке общественной раздевалки. Будучи из семьи советской аристократии средней руки, я знал, что верить в некие идеи вовсе не обязательно, главное – делать вид, что веришь. Каждый раз от меня требовалось найти какие-то новые слова о главном в процессе очередного приёма в пионеры в Музее им. Ленина. Учитывая мою способность к словоблудию, это было утомительно, но несложно. И вот всё повторяется опять. На сегодняшнем съезде новообразование назвали «Движение первых». В принципе ничем не отличается от «Вкусно и точка». Совок не истребим! Он в крови советских граждан. Совки даже на втором десятке третьего тысячелетия мечтают о сладостном рабстве единой идеологии! Их жизни жалки и ничтожны. Но почему же так скучно? Ну назовите ваше движение «Путь юных» с лозунгом «Кровь и честь!». Чего стесняться?
На днях Путин официально запустил проект новой пионерии, которая будет называться «Движение первых» (сразу подразумевает какую-то сегрегацию с фашистским душком – если записавшиеся в него школьники будут «первыми», значит остальные – вторыми, то бишь второсортными? Впрочем, и с пионерией ведь было так же, не попавший в пионеры рисковал стать почти изгоем). Конечно, и это, и «Разговоры о главном», и стремительное переписывание учебников, и «парты героев», и прочее говорят о том, что российская школа быстро превращается в очень суперидеологизированное место, чтобы уже через пять лет начать производить молодых россиян совершенно другого типа.
Все это тоскливо. Но я второй день думаю про школьницу из Питера (17 лет, 11-й класс), которая в центре города написала на установленных администрацией сердцах «Санкт-Петербург» и «Мариуполь»: «Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды». Девочку нашли, составили на нее протокол о «дискредитации», и хотя ее имя не называется, наверняка ей постараются испортить жизнь. Но она – есть, она сделала это, и это дает надежду.
Чтобы таких девушек и молодых людей не было, Путину и нужна новая пионерия. Нужно создать машину, которая бы надежно подавляла инакомыслие («воспитывала патриотизм») среди школьников. Впрочем, фальши в нынешней системе еще больше, чем в советской. А еще добавляются коррупция и некомпетентность, так что есть серьезный шанс, что работать все будет через пень-колоду. Но все же не будем недооценивать способность путинского режима пропагандировать и воспитывать (оглянитесь вокруг), так что значительное количество детей она прозомбирует. И я боюсь, что Путин делает это даже не для себя (он, скорее всего, уже не успеет воспользоваться плодами), а с целью продлить путинизм за пределы своей биологической жизни. Чтобы потом сложнее было оздоровить общество и исправить то, что он наворотил.
В первом туре съезд проголосовал за название "Движение первых" (видимо, какой-то начальник движения наконец выяснил в словарях, как переводится "пионер"). В добрых пионерских традициях, почти единогласно: 1278 – за, 7 – против, 13 – воздержались.
Однако! Некоторые участники съезда (шпионы НАТО, не иначе) выразили протест, потому что такой вариант вообще предварительно не обсуждался (!). Съезд задумался и провел второй тур голосования.
По итогам второго тура за название "Движение первых" уже отчего-то проголосовало только 648 человек, а уже 527 – против, а воздержались аж 98 человек. Вот что бывает, когда вовремя не пресечь либеральные настроения!
Съезд задумался во второй раз. Тогда лидер молодёжного движения 37-летний Григорий Гуров заявил, что "вопрос нужно пообсуждать ещё раз". Сегодня они снова голосуют за свое название. (Оно и понятно, мы до сих пор западные границы России обсуждаем с "населением этих территорий", а тут какое-то название новой пионерии).
Это я к чему. Они уже полгода себе название выбрать не могут. А вы все ещё боитесь, что они организуют жёсткую цензуру, и вообще смогут на что-то повлиять.
Дети, даже, которые пришли в пионерию, – это вам не "Единая Россия" или любая парламентская партия.
Впрочем, пионерия – не единственный пример моды на тоталитарную эстетику.
ОДИН ФЮРЕР, ОДИН НАРОД, ОДНО ЗНАНИЕ
Они даже из безобидного общества "Знание", каким оно было в СССР, умудрились сделать что-то зигующее, с подобием свастики на логотипе.
Та ситуация, когда и стилистику, и эстетику невозможно охарактеризовать, не вступая в противоречие с законодательством.
Остается просто сказать, что это хрустальное, дистиллированное, чистейшее отражение духа времени. Дизайнеру удалось угадать и точно передать ту атмосферу в которой мы существуем. С другой стороны и учителя у него, похоже, были грамотные. Имен учителей и примеры их работ так же упоминать не буду – умные люди додумают.
Тем, кто посмеивался над мыслями о том, что мы строим фантастическую антиутопию - большой привет))
Дед мой фронтовик был лектором этого общества в советские времена. Интересно, что бы он сказал, увидев вот эту хрень? Хотя матом дед не ругался, и слова найти поэтому было бы ещё сложнее
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