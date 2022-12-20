В России много лет подряд говорили о возрождении пионерской организации, но сейчас, кажется, подошли к этому максимально близко.

Путинисты не могут скрыть восторгов.

Мария Бутина:

Итак, I Съезд Российского движения детей и молодёжи. Исторический момент. Кто-то называет их, любя, Пионерия 2.0., кто-то также, но уже с негативной окраской, подчёркивая, что, мол, будут опять марши и обязаловка. Не станем вникать в эту пустую дискуссию.

Как говорил Гераклит Эфесский (544—483 гг. до н. э.): "В одну и ту же реку нельзя войти дважды и нельзя дважды застигнуть смертную природу в одном и том же состоянии, но быстрота и скорость обмена рассеивает и снова собирает". Мы знаем это изречение в более простой форме: "Всё течёт, все изменяется". Но смысл, на практике, один: "Что было, то прошло".

Это как нельзя кстати применимо к РДДМ: не надо пытаться приписать новому явлению старые признаки. Новое движение детей и молодёжи – новое явление в новые времена, и относиться к нему нужно именно так. Это не означает забыть опыт прошлого, а изучать его и брать из него лучшие практики.

Меньше критики, больше дела.

Мы этому движению даём шанс и будем помогать полноценно встроиться в систему нашего государства, ибо считаем идею важной и своевременной.

А каким оно будет от нас всех с вами и зависит: диванные критики – делу не помощники, лучше поддержите благое начинание для будущих поколений.

Максим Кононенко:

Человек всегда хочет присоединиться к силе. В этом состоит природа политических партий. Но партии для взрослых. А к силе хочет присоединиться любой человек, вне зависимости от возраста. Каждый человек, детство которого было советским, хотел быть пионером. А те, кто это отрицают - попросту врут. К комсомольскому возрасту в восприятии могло что-то и измениться, но пионерами хотели быть все.

Теперь, наконец, решили объединить. У нас теперь Российское движение детей и молодежи.

Как ни смейся над этим, но это – реально работающий социальный лифт. Как люди делали себе состояния в комсомоле – так теперь каждый сможет начать делать себе состояние прямо с детства. Если он, конечно, этого хочет.

Что, кстати, и констатировал Путин: «Здорово, что у вас получается так быстро, слаженно, фактически с нуля воплощать в жизнь эту нужную и для вас, и для всей страны инициативу».

Они еще и не те инициативы воплотят. Главное – чтобы была возможность и сила.

А сила у них теперь есть.

Сергей Мардан:

Это надо было делать 30 лет назад, но Ельцин слишком был занят дружбой с США. Теперь с Америкой поссорились и вспомнили про детей.

Честный ребёнок это тот, который говорит, что любит трубочку с кремом, а не папу с мамой. У детей сегодня настолько много "трубочек с кремом", что внушить им насильно любовь к Родине невозможно.

Всё зависит от семьи, от нас, взрослых – если дома говорят "Крым наш!", то ребёнок вырастет нормальным без барабанов и красных галстуков. Всё остальное – имитация деятельности за бюджетные деньги.

А другие комментаторы не скрывают отторжения и скепсиса.

Андрей Десницкий:

Назвали новую пионерию "движение первых". А надо бы "нажоры мажоров". Смысл тот же, а звучит красивей.

Сергей Удальцов:

Не проще ли было просто восстановить Пионерскую организацию? Но, видимо, советское название для наших властей неприемлемо, противоречит их классовой антисоветской сущности

Александр Баунов:

После того как воссоздана пионерская организация, без ответа остался важный вопрос: будут ли в нее принимать детей иностранных агентов. Зато есть ответ на самый важный: лету в пионерском галстуке быть, ведь оно предшествует книжке и даже обходится без нее. Пионерам не нужны инструкции

Алексей Остудин:

Спустя почти 20 лет и потраченных на всевозможные молодёжные движения сотен миллионов рублей наша власть разродилась по-настоящему революционным решением – возродить пионерию! Я всецело рад за тех, кто сейчас освоит новые сотни миллионов рублей и хочу верить, что у них хватит денег поехать через меня на Мальдивы, ведь здоровая коррупция – основа туристического и шоу-бизнеса, но нельзя же быть настолько антикреативными! Пионерия? Серьёзно? У вас же уже есть Юнармия – воплощение в жизнь сексуальных перверсий взрослых дядей, мечтающих о девочках в форме и белых бантах. И какой от неё толк? Уверен, не одна девочка, которая появилась публично в таком наряде, испытала жёсткую иронию сверстников. Я расскажу, что лично для меня была пионерия. Когда я стал Председателем дружины школы номер 807 Гагаринского района Москвы, помимо удовлетворения моего тщеславия, я мог раздеваться непосредственно в комнате Совета дружины, а не в общей свалке общественной раздевалки. Будучи из семьи советской аристократии средней руки, я знал, что верить в некие идеи вовсе не обязательно, главное – делать вид, что веришь. Каждый раз от меня требовалось найти какие-то новые слова о главном в процессе очередного приёма в пионеры в Музее им. Ленина. Учитывая мою способность к словоблудию, это было утомительно, но несложно. И вот всё повторяется опять. На сегодняшнем съезде новообразование назвали «Движение первых». В принципе ничем не отличается от «Вкусно и точка». Совок не истребим! Он в крови советских граждан. Совки даже на втором десятке третьего тысячелетия мечтают о сладостном рабстве единой идеологии! Их жизни жалки и ничтожны. Но почему же так скучно? Ну назовите ваше движение «Путь юных» с лозунгом «Кровь и честь!». Чего стесняться?

Дмитрий Колезев:

На днях Путин официально запустил проект новой пионерии, которая будет называться «Движение первых» (сразу подразумевает какую-то сегрегацию с фашистским душком – если записавшиеся в него школьники будут «первыми», значит остальные – вторыми, то бишь второсортными? Впрочем, и с пионерией ведь было так же, не попавший в пионеры рисковал стать почти изгоем). Конечно, и это, и «Разговоры о главном», и стремительное переписывание учебников, и «парты героев», и прочее говорят о том, что российская школа быстро превращается в очень суперидеологизированное место, чтобы уже через пять лет начать производить молодых россиян совершенно другого типа.

Все это тоскливо. Но я второй день думаю про школьницу из Питера (17 лет, 11-й класс), которая в центре города написала на установленных администрацией сердцах «Санкт-Петербург» и «Мариуполь»: «Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды». Девочку нашли, составили на нее протокол о «дискредитации», и хотя ее имя не называется, наверняка ей постараются испортить жизнь. Но она – есть, она сделала это, и это дает надежду.

Чтобы таких девушек и молодых людей не было, Путину и нужна новая пионерия. Нужно создать машину, которая бы надежно подавляла инакомыслие («воспитывала патриотизм») среди школьников. Впрочем, фальши в нынешней системе еще больше, чем в советской. А еще добавляются коррупция и некомпетентность, так что есть серьезный шанс, что работать все будет через пень-колоду. Но все же не будем недооценивать способность путинского режима пропагандировать и воспитывать (оглянитесь вокруг), так что значительное количество детей она прозомбирует. И я боюсь, что Путин делает это даже не для себя (он, скорее всего, уже не успеет воспользоваться плодами), а с целью продлить путинизм за пределы своей биологической жизни. Чтобы потом сложнее было оздоровить общество и исправить то, что он наворотил.

Сергей Чернышов:

В первом туре съезд проголосовал за название "Движение первых" (видимо, какой-то начальник движения наконец выяснил в словарях, как переводится "пионер"). В добрых пионерских традициях, почти единогласно: 1278 – за, 7 – против, 13 – воздержались.

Однако! Некоторые участники съезда (шпионы НАТО, не иначе) выразили протест, потому что такой вариант вообще предварительно не обсуждался (!). Съезд задумался и провел второй тур голосования.

По итогам второго тура за название "Движение первых" уже отчего-то проголосовало только 648 человек, а уже 527 – против, а воздержались аж 98 человек. Вот что бывает, когда вовремя не пресечь либеральные настроения!

Съезд задумался во второй раз. Тогда лидер молодёжного движения 37-летний Григорий Гуров заявил, что "вопрос нужно пообсуждать ещё раз". Сегодня они снова голосуют за свое название. (Оно и понятно, мы до сих пор западные границы России обсуждаем с "населением этих территорий", а тут какое-то название новой пионерии).

Это я к чему. Они уже полгода себе название выбрать не могут. А вы все ещё боитесь, что они организуют жёсткую цензуру, и вообще смогут на что-то повлиять.

Кирилл Шулика:

Дети, даже, которые пришли в пионерию, – это вам не "Единая Россия" или любая парламентская партия.

Впрочем, пионерия – не единственный пример моды на тоталитарную эстетику.

Рустем Адагамов:

ОДИН ФЮРЕР, ОДИН НАРОД, ОДНО ЗНАНИЕ

Они даже из безобидного общества "Знание", каким оно было в СССР, умудрились сделать что-то зигующее, с подобием свастики на логотипе.

Андрей Никулин:

Та ситуация, когда и стилистику, и эстетику невозможно охарактеризовать, не вступая в противоречие с законодательством.

Остается просто сказать, что это хрустальное, дистиллированное, чистейшее отражение духа времени. Дизайнеру удалось угадать и точно передать ту атмосферу в которой мы существуем. С другой стороны и учителя у него, похоже, были грамотные. Имен учителей и примеры их работ так же упоминать не буду – умные люди додумают.

Тем, кто посмеивался над мыслями о том, что мы строим фантастическую антиутопию - большой привет))

Антон Орехъ:

Дед мой фронтовик был лектором этого общества в советские времена. Интересно, что бы он сказал, увидев вот эту хрень? Хотя матом дед не ругался, и слова найти поэтому было бы ещё сложнее