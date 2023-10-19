Депутат Госсовета Татарстана возмутился награждением сына Кадырова

Депутат Госсовета Татарстана, член партии "Единая Россия" Азат Хамаев публично возмутился тем, что 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова был отмечен званием героя республики за избиение человека.

Фрагмент выступления Хамаева в региональном парламенте опубликовало издание "7x7". "В каком правовом поле мы живём?" - обращается к коллегам с трибуны депутат, после чего приводит пример, отвечающий, по его мнению, на этот вопрос. "Глава субъекта России за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он - герой всех мусульман".

Как отмечают СМИ, депутаты не стали комментировать выступление Хамаева.