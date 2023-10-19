Депутат Госсовета Татарстана возмутился награждением сына Кадырова

Депутат Госсовета Татарстана, член партии "Единая Россия" Азат Хамаев публично возмутился тем, что 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова был отмечен званием героя республики за избиение человека.
Фрагмент выступления Хамаева в региональном парламенте опубликовало издание "7x7". "В каком правовом поле мы живём?" - обращается к коллегам с трибуны депутат, после чего приводит пример, отвечающий, по его мнению, на этот вопрос. "Глава субъекта России за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он - герой всех мусульман".
Как отмечают СМИ, депутаты не стали комментировать выступление Хамаева.
- В конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором его сын, Адам Кадыров, избивает находящегося в СИЗО по обвинению в сожжении Корана 19-летнего Никиту Журавеля. Кадыров-старший одобрил эти действия.
- Видео вызвало общественный резонанс, однако правоохранительные органы никак не отреагировали на ситуацию, даже не объяснив, почему постороннее лицо смогло попасть в СИЗО и избить арестованного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и вовсе попросил не задавать ему вопросов, которые касаются инцидента. Поступок сына Кадырова осудили лишь два депутата Госдумы, Евгений Попов и Владислав Даванков. Они, однако, не призвали его наказать.
- В начале октября Рамзан Кадыров присвоил своему 15-летнему сыну высшую награду Чечни - звание Героя республики. Ещё позже он снова выложил в сеть видео избиения Журавеля, назвав Адама Кадырова "героем всех мусульман".
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