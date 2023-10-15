Кадыров снова выложил видео с кадрами избиения Никиты Журавеля

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова выложил видео, на кадрах которого его сын Адам избивает арестованного после сожжения Корана Никиту Журавеля. В описании к видео в телеграме Кадыров называет сына героем всех мусульман и признанным къонахом, что в переводе с чеченского означает "достойный муж".

Ролик начинается с кадров с Адамом Кадыровым в камуфляжной форме на фоне чеченского флага. Затем показаны кадры сожжения Корана в Волгограде, арест Журавеля и его избиение.

Впервые видео с избиением Журавеля Кадыров выложил 25 сентября. Поступок Кадырова-младшего осудили правозащитники. Глава Чечни сообщил, что гордится поступком сына.

После появления ролика ни государственные СМИ, ни официальные представители российских правоохранительных органов не комментировали действия Адама Кадырова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов и вовсе попросил не говорить с ним об инциденте, а на уточняющий вопрос, почему он не будет давать комментарий, Песков ответил: "Не хочу".

В начале октября приближённый к Рамзану Кадырову депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что сыну главы Чечни присвоено звание Героя Чеченской республики.

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