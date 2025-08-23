Депутат: против организаторов митинга в Берлине расследуют дела

В отношении организаторов антивоенного шествия в Берлине, которое прошло 1 марта 2025 года, в России расследуются дела по четырём статьям Уголовного кодекса. Об этом в субботу написал в телеграме депутат Госдумы Василий Пискарёв.

Имён подозреваемых он не назвал. Организаторами митинга были живущие в эмиграции российские оппозиционеры Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза. Яшин и Кара-Мурза ранее были осуждены в России по разным статьям и в августе прошлого года освобождены и вывезены за границу в результате обмена. Против Навальной - вдовы оппозиционного лидера Алексея Навального - в России ранее уже были возбуждены уголовные дела.

Как пишет Пискарёв, участники акции в Берлине "призывали к насильственной смене власти в нашей стране, выделению ВСУ оружия, демонстративно жгли российские флаги". Возглавляемая им комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства обратилась в Генеральную прокуратуру России, в результате чего, как утверждает депутат, были возбуждены дела по статьям "Организация и участие в деятельности террористической организации" (оно связано с участием в акции представителей признанного в России террористическим Русского добровольческого корпуса), "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Организация экстремистского сообщества", "Организация и участие в деятельности экстремистской организации".

Силовые структуры пока не сообщали об уголовном деле, а Яшин, Кара-Мурза и Навальная сообщение Пискарёва не комментировали.

Митинг в Берлине прошёл под лозунгами осуждения российского вторжения в Украину, звучали также требования освобождения политзаключённых. В нём приняли участие сотни людей.