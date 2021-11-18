Депутат Валерий Рашкин признался в убийстве лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Он опубликовал видеообращение на ютьюбе, в котором рассказал подробности своего задержания в Саратовской области с тушей лося в багажнике автомобиля. Ранее он утверждал, что нашёл убитое животное в лесу и собирался отвезти его в полицию.

Депутат рассказал, что отправился в Саратовскую область отдохнуть после длительного избирательного цикла. Там он встретился с друзьями, которые предложили ему поохотиться и порыбачить. На охоте он убил лося, которого принял за кабана. Депутат утверждает, что был уверен, что охотится законно. По словам Рашкина, пригласившие его люди заверили его, что у них есть все необходимые на это разрешения. Депутат считает, что стал жертвой провокации. Он также настаивает на том, что в тот день алкогольные напитки не употреблял, в отличие от его знакомых.



Валерий Рашкин был задержан полицией при участии сотрудников охотнадзора 29 октября в Саратовской области. Представители правоохранительных органов утверждают, что депутат в нетрезвом виде управлял автомобилем, а в багажнике его машины была обнаружена туша лося. Сообщается, что в автомобиле также нашли топор и два ножа со следами крови. Позже полицейские заявили, что обнаружили на месте разделки туши лося карабин с прицелом ночного видения и охотничий билет на имя Валерия Рашкина. В охотнадзоре подчеркнули, что на этой территории охотиться на лосей запрещено.

Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы. Генеральная прокуратура направила в Госдуму запрос о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, лидировавший в одномандатном округе в Москве без учета "электронных" голосов, был одним из инициаторов двух акций протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму.