Председателя "Яблока" оштрафовали за фото Навального

Выборгский районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал председателя партии "Яблоко" Николая Рыбакова на 1500 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает "Ротонда". Поводом для составления протокола стала публикация Рыбаковым в соцсетях фотографии оппозиционера Алексея Навального в день его гибели в колонии 16 февраля 2024 года.

После того, как постановление вступит в силу, Рыбаков не сможет избираться на выборах в Госдуму и в Заксобрание Петербурга в 2026 году, поскольку на год лишится пассивного избирательного права.

Рыбаков не признал вину в совершении правонарушения. Он отметил, что фото Навального нет в официальных списках экстремистских материалов.

"Считаю, что истинной причиной моего преследования является цель недопущения меня к предстоящим в сентябре 2026 года выборам в депутаты Государственной думы", — заявил политик. Такое же мнение он высказал после вынесения решения суда, его слова приводит активист "Яблока" Николай Кавказский.

"И главное, какой формальный повод? Соболезнования детям и родителям умершего человека", - отметил Рыбаков, отметив, что публикация фотографии умершего в некрологе — это "такая российская духовно-нравственная ценность как уважение мёртвого человека".

Основанный Навальным ФБК и штабы Навального признаны российскими властями экстремистскими организациями. Ранее российские суды уже штрафовали людей за фото Навального, признавая его "экстремистской символикой". В частности, в конце ноября депутата заксобрания Петербурга от "Яблока" Ольгу Штанникову привлекли к ответственности по той же статье из-за публикации с фотографией Навального 12-летней давности. В сентябре по той же причине оштрафовали другого депутата - Михаила Амосова.