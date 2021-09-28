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Полиция заблокировала вход в юридическую службу московского горкома КПРФ

Акция КПРФ против результатов выборов в Госдуму, архив

Московская полиция заблокировала вход в здание юридической службы городского комитета КПРФ 28 сентября. В этот день партия планировала обратиться в суд с требованием отменить результаты электронного голосования на выборах в Госдуму. Из-за действий полицейских подача иска отложена, передаёт телеканал "Дождь" со ссылкой на представителя партии.

Юрист КПРФ Максим Сикач рассказал "Новой газете", что полиция явилась к зданию в центре Москвы на Старом Толмачевском переулке за несколько минут до того как коммунисты собирались отправить документы в суд. По его словам, иск должен быть подан не позднее 29 сентября.

Сейчас в офисе находятся четыре юриста КПРФ, передаёт "ОВД-Инфо": кроме Сикача, это Николай Геращенко, Ольга Заливохина и Мухамед Биджев. Полицейские требуют разговора с ними, их не пускают в здание. Заблокирована и расположенная там же приёмная вице-спикера Госдумы, коммуниста Ивана Мельникова. Там находится юрист думской фракции КПРФ с исками о незаконности электронного голосования, передаёт "Интерфакс".

Ранее бывший кандидат в Госдуму от КПРФ по Кунцевскому одномандатному округу Москвы, преподаватель МГУ Михаил Лобанов подал иск об отмене результатов электронного голосования в его округе. По словам Лобанова, его долго не пускали в здание суда. Несколько дней назад полицейские оцепили здание горкома КПРФ в Москве, расположенного на юге города.

В пятницу российская Центральная избирательная комиссия официально признала выборы в Думу состоявшимися и утвердила их результаты. Все 15 членов комиссии подписали протокол и сводные таблицы с результатами голосования. При этом член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин выступил с особым мнением, в котором заявил, что в ходе кампании были допущены грубые нарушения принципа свободных и равных выборов.

КПРФ организовала несколько протестных акций по итогам выборов. Лидер партии Геннадий Зюганов поднял вопрос о возможных нарушениях, связанных с электронным голосованием, на встрече с президентом Путиным. На той же встрече политик заявил, что его партия поддерживает действия президента.

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