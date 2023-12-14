Депутаты просят Путина срочно предоставить медпомощь Горинову

Более 70 действующих и бывших депутатов из регионов России подписали открытое письмо к президенту Владимиру Путину, Генеральной прокуратуре и Совету по правам человека с просьбой оказать медицинскую помощь бывшему московскому муниципальному депутату Алексею Горинову.

Горинов отбывает срок заключения по статье о так называемых фейках о российской армии. Он находится в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Сотрудники учреждения забирали у Горинова лекарства по возвращению после лечения, а также отправляли его чистить снег. При этом известно, что у заключённого хроническое заболевание лёгких, а в 2016 году ему была сделана операция по удалению части лёгкого.

На прошлой неделе адвокат Горинова после посещения осуждённого в колонии сообщил о резком ухудшении состояния здоровья своего подзащитного. У Горинова синий цвет кожи, нет сил сидеть на стуле, говорить, рассказал защитник. Он привёл слова самого Горинова о том, что у него лихорадка, постоянный озноб, ему сложно дышать и в помещениях колонии очень холодно.

"В созданных условиях тяжело больной Горинов находится фактически на грани жизни и смерти", — написали авторы письма Путину. Они просят срочно вмешаться в ситуацию и дать указание оказать медицинскую помощь Горинову, госпитализировав его в гражданскую больницу. Региональные депутаты также требуют провести публичную и гласную проверку законности действий властей и наказать виновных.

Ранее группа российских врачей опубликовала открытое письмо президенту Владимиру Путину с требованием оказать Алексею Горинову необходимую медицинскую помощь .

Авторы письма указали на нарушение Статьи 41 Конституции России, в которой говорится, что каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.