Врачи в письме Путину потребовали оказать помощь депутату Горинову

Группа российских врачей опубликовала открытое письмо президенту Владимиру Путину с требованием оказать необходимую медицинскую помощь бывшему московскому муниципальному депутату Алексею Горинову. Он отбывает срок заключения по статье о так называемых фейках о российской армии.

В пятницу после посещения осуждённого в колонии № 2 в Покрове, во Владимирской области, его адвокат сообщил о резком ухудшении состояния здоровья своего подзащитного.

По мнению врачей, которые обратились к Путину, у Горинова "признаки острой дыхательной недостаточности, а также тяжелого течения инфекционного процесса". Врачи считают, что ему необходима "госпитализация и широкий спектр диагностических и лечебных мероприятий, невозможных вне стационара, включая выявление возможной реактивации туберкулезного процесса".

Авторы письма называют состояние политика жизнеугрожающим. Они также указывают на нарушение двух пунктов Статьи 41 Конституции РФ, в которых говорится, что каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также о том, что сокрытие чиновниками фактов и обстоятельств, опасных для жизни людей, влечёт ответственность в соответствии с законом.

Под открытым письмом подписались уже почти 100 российских врачей различных специальностей, сообщает "Медуза".

Адвокат Алексея Горинова, посетивший его в колонии 8 декабря, рассказал, что у него синий цвет кожи, нет сил сидеть на стуле, говорить. Защитник привёл слова самого Горинова о том, что у него лихорадка, постоянный озноб, ему сложно дышать и в помещениях колонии очень холодно.

Соратники Горинова в посвящённом ему телеграм-канале пишут, что у заключённого хроническое заболевание лёгких, о котором хорошо известно врачам в колонии, а в 2016 году он пережил операцию по удалению части лёгкого.