Здоровье Алексея Горинова в колонии резко ухудшилось

Состояние здоровья бывшего муниципального депутата Алексея Горинова, отбывающего срок в колонии по статье о "фейках об армии", резко ухудшилось. Об этом сообщил его адвокат, посетивший Горинова в пятницу в колонии ИК-2 в Покрове. У Горинова бронхит, высокая температура, ему не выдают лекарства, которые у него были с собой при помещении в колонию.
По мнению адвоката, "Алексей находится в очень плохом состоянии здоровья. Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал." Сам Горинов сказал, что у него лихорадка, постоянный озноб, ему сложно дышать, в помещениях очень холодно.
По словам Горинова, он обращается за медицинской помощью, но тюремный врач заявляет, что температура нормальная и лечения не требуется. При этом на вопрос адвоката сотрудники колонии ответили, что вся необходимая помощь его подзащитному оказывается.
Соратники Горинова в посвящённом ему телеграм-канале напоминают, что у заключённого хроническое заболевание лёгких, о котором хорошо известно врачам в колонии, а в 2016 году он пережил операцию по удалению части лёгкого.
- Бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов летом этого года был приговорён к семи годам лишения свободы по статье о распространении фейков о российской армии. Он осуждён за выступление на заседании муниципального совета, на котором присутствовали несколько человек. Во время заседания депутаты, по предложению Алексея Горинова, объявили минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.
- В октябре стало известно, что против Горинова возбуждено ещё одно уголовное дело - по статье об оправдании терроризма. В материалах дела указано, что в колонии Горинов во время бесед с другими заключёнными пытался сформировать у осуждённых "мнение о допустимости деятельности организации, признанной законодательством РФ террористической, а также совершении диверсионно- террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры". Предположительно, речь шла об украинском подразделении "Азов" и о взрывах на Крымском мосту.
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