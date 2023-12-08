Здоровье Алексея Горинова в колонии резко ухудшилось

Состояние здоровья бывшего муниципального депутата Алексея Горинова, отбывающего срок в колонии по статье о "фейках об армии", резко ухудшилось. Об этом сообщил его адвокат, посетивший Горинова в пятницу в колонии ИК-2 в Покрове. У Горинова бронхит, высокая температура, ему не выдают лекарства, которые у него были с собой при помещении в колонию.

По мнению адвоката, "Алексей находится в очень плохом состоянии здоровья. Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал." Сам Горинов сказал, что у него лихорадка, постоянный озноб, ему сложно дышать, в помещениях очень холодно.

По словам Горинова, он обращается за медицинской помощью, но тюремный врач заявляет, что температура нормальная и лечения не требуется. При этом на вопрос адвоката сотрудники колонии ответили, что вся необходимая помощь его подзащитному оказывается.

Соратники Горинова в посвящённом ему телеграм-канале напоминают, что у заключённого хроническое заболевание лёгких, о котором хорошо известно врачам в колонии, а в 2016 году он пережил операцию по удалению части лёгкого.