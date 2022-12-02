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Депутаты "Яблока" потребовали издать указ об окончании мобилизации

Призывники в рамках мобилизации у сборного пункта, Санкт-Петербург

Депутаты фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга направили президенту России Владимиру Путину обращение с требованием издать указ об окончании мобилизации. Текст обращения опубликовал депутат Борис Вишневский.

В документе говорится, что отсутствие указа создает правовую неопределенность: мобилизация может быть продолжена несмотря на устные заявления представителей власти, а командиры войсковых частей и суды могут отказывать гражданам в увольнении с военной службы. Депутаты указали, что в партию с этим вопросом обращались избиратели.

"Мы слышим от представителей власти только слова об окончании мобилизации, но они не имеют юридического значения. Это не только создает неопределенность, это еще и усиливает тревогу и напряженность в обществе. Матери тревожатся за детей, жены – за мужей, сестры – за братьев, потому что отсутствие указа президента об окончании периода "частичной мобилизации" оставляет возможность для произвола. Эта возможность должна быть закрыта изданием соответствующего указа", - написал Борис Вишневский.

Ранее к президенту с просьбой издать указ об окончании мобилизации обращался депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев. Он опасался, что без публикации этого документа военкоматы могут продолжить мобилизовывать граждан, при необходимости ссылаясь в судах на действующий документ.

Депутаты Заксобрания Карелии от "Яблока" Эмилия Слабунова и Инна Болучевская обратились к президенту России Владимиру Путину с аналогичной просьбой. В обращении от фракции они отметили, что публичные выступления главы государства, а также заявления его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и министра обороны Сергея Шойгу не являются нормативными актами и не имеют юридической силы. Следовательно, указ Путина о мобилизации населения на войну в Украине продолжает действовать.

  • Мобилизация в России началась 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что для участия в войне в Украине будут мобилизованы до 300 тысяч человек. 31 октября Минобороны сообщило о завершении "мероприятий частичной мобилизации" и прекращении выдачи повесток. Указ об окончании мобилизации Владимир Путин не подписывал, потому что он "посоветовался с юристами" и "такой документ не нужен". Правозащитники отмечали, что отсутствие опубликованного указа об окончании мобилизации дает Минобороны право снова начать призыв.

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