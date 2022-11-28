Суд в Чите отказал в увольнении военнослужащему из-за указа Путина о мобилизации

Гарнизонный военный суд в Чите отказал уволить со службы рядового российской армии, сославшись на указ президента Владимира Путина о мобилизации. Текст указа предусматривает запрет на увольнения контрактников. Кремль заявлял, что мобилизация окончена, но никаких документов об этом не публиковал.

Копию решения суда публикует телеграм-канал адвоката Максима Гребенюка "Военный омбудсмен". Из документа следует, что военнослужащий, имя которого не называется, заключил трёхлетний контракт в 2020 году. Он истёк 23 октября. За полгода до этого военнослужащий подал рапорт об увольнении, но ему в этом было отказано.

Указ Путина о мобилизации был опубликован в сентябре. Согласно документу, контракты военнослужащих продолжают своё действие до окончания периода мобилизации. Срок в тексте не установлен. Увольнение предусмотрено лишь по возрасту, состоянию здоровья и для осуждённых.

В конце октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что необходимое по указу число новобранцев, 300 тысяч, призвано. По его словам, мобилизационные мероприятия были остановлены. Из заявлений чиновника никак не следовало, что контрактникам разрешат увольняться в запас. 1 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что кремлёвские юристы считают, что документ об окончании мобилизации не нужен.