Из-за мобилизации в Казахстане осели около 80 тысяч россиян

После объявления в России мобилизации на войну с Украиной в Казахстан въехали более 400 тысяч россиян, чуть больше 320 тысяч уже выехали. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова.

Дусейнова отметила, что в стране находятся порядка ста тысяч россиян, включая 22 тысячи трудовых мигрантов.

По данным Национального банка Казахстана, на которые ссылается РБК, в октябре 2022 года из России в Казахстан с помощью систем денежных переводов было отправлено 5,6 миллиарда рублей – в 13 раз больше, чем в октябре прошлого года. По сравнению с сентябрём, когда была объявлена мобилизация, объём переводов вырос на 19%. Их количество также увеличилось: на 20% – к сентябрю и пятикратно – к октябрю 2021 года.

Как следует из статистики Нацбанка Казахстана, октябрьские показатели всё же уступают цифрам за май, июнь и июль. При этом россияне могли использовать другие способы вывода средств: криптовалюту, SWIFT и вывоз наличных.

Президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине 21 сентября 2022 года. После этого сотни тысяч россиян решили избежать повестки в военкомат, уехав из России в Казахстан, Грузию, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Монголию, Турцию и ограниченно – в страны Евросоюза.

На пограничных пунктах, в том числе с Казахстаном, с российской стороны образовались многокилометровые автомобильные пробки. На фоне массового притока россиян в Казахстане отмечался дефицит арендного жилья и повышение его стоимости.

Власти уверяют, что мобилизация в России закончилась, но официального указа о её завершении нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, юристы считают, что "такой документ не нужен".

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