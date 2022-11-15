"Держать на поводке". Приговор журналистке Наталье Резонтовой

В Нижнем Новгороде вынесен приговор по последнему из "санитарных дел", связанных с протестными митингами января 2021 года. Журналистку Наталью Резонтову осудили на полтора года ограничения свободы с запретом покидать город. По версии суда, Резонтова сознательно пыталась заразить людей коронавирусом, размещая в своих соцсетях анонсы митингов в защиту оппозиционного политика Алексея Навального.

Сама журналистка уверена, что на ее месте в зале суда должны были находиться чиновники Нижнего Новгорода и Нижегородской области, которые открыто организовывали массовые акции в разгар пандемии.

Как сообщал проект "ОВД-Инфо", по итогам январских протестных акций в России "санитарные дела" были возбуждены против 13 человек, в Москве и Нижнем Новгороде. Всем вменялась в вину статья 236 Уголовного кодекса – прежде она применялась только против поваров и заведующих столовыми, где случились отравления, но с началом пандемии и с ростом протестной активности эта "санитарная" статья стала политической.

Последнее из решений по московским фигурантам датировано еще осенью прошлого года, но в Нижнем Новгороде дело против Натальи Резонтовой растянулось на год и восемь с половиной месяцев. Все это время журналистка была лишена интернета и связи и почти пять месяцев из этого срока провела под домашним арестом. По итогам прений сторон прокуратура запрашивала для журналистки два с половиной года ограничения свободы.

14 ноября, Нижегородский районный суд. Небольшой зал заполнен до отказа. Финальное заседание по делу Резонтовой: последнее слово подсудимой – и сразу же приговор. Очевидно, что позиция обвиняемой уже ни на что не влияет, судья Тимур Хорцев заранее подготовил решение. На столе у Натальи, как и практически на каждом заседании с февраля 2022 года, – цветы от ее сторонников.



Подсудимая не признавала своей вины с самого начала уголовного преследования и подтвердила это в последнем слове. Кроме того, Наталья рассказала, почему она должна быть оправдана и кому было выгодно изолировать ее от общественной жизни на такой долгий срок.

Практика смешивания коронавирусных запретов и политических преследований – это "следствие лживой маски соблюдения закона", говорит Резонтова:

Протестные мероприятия, в которых я участвовала, были максимально защищены, люди шли в масках

– Будь не маска закона, а закон – вместо меня здесь стояли бы первые лица региона и города, их ответственные за здравоохранение, заодно и их горе-пиарщики. Потому что протестные мероприятия, в которых участвовала я, были максимально защищены: большая часть людей шла в масках, в основном соблюдая дистанцию, они шли, а не стояли, в спину другу, а не в лицо. И при этом на улице, а не в помещении. И на просмотренном в прошлый раз видео ясно видно, что толпу с угрозой заражения создавали именно кордоны полиции, перекрывавшие и блокировавшие движение, – заявила в суде журналистка.

По словам Натальи, заболевших по итогам митингов выявить не удалось, претензий у участников к ней лично нет. При этом провластные и религиозные мероприятия, проведенные на пике "волн пандемии", имеют конкретных организаторов и реальные последствия:

Все организованные властью мероприятия принесли доказанный ущерб с пострадавшими

– Все организованные властью масленицы, "Горьковские елки", "Лыжни России" и прочие увеселения народа на фоне инфляции, религиозные празднования принесли доказанный ущерб с пострадавшими, заболевшими, то есть. Количество погибших насельниц Дивеевского монастыря до сих пор точно неизвестно. У протестных митингов 23 и 31 января не было организаторов и координаторов. А в перечисленных – они все очевидны и конкретны.

Эти двойные стандарты при подходе к массовым мероприятиям были отчетливо заметны на протяжении всего периода пандемии в Нижегородской области. Ни одна протестная акция не была согласована местными властями именно по причине эпидемиологических угроз – но, например, для флешмоба "Единой России" с участием всех региональных руководителей штаб по борьбе с пандемией давал особое разрешение, игнорируя очередной всплеск заболеваемости COVID-19.

Были подставные тайные свидетели и желание напугать несогласных

– Так что же это было в моем случае? Были подставные тайные свидетели и желание напугать несогласных на моем примере. Неудачный пример, неудачная попытка. Ну да уж другого министерства внутренней политики Нижегородской области у нас для вас нет! – саркастично отмечала Наталья Резонтова в своем последнем слове.

Именно областные власти, по мнению журналистки, стоят за этим делом. В 2020 году Резонтова баллотировалась от "Яблока" в думу Нижнего Новгорода и едва не обошла провластного кандидата, которого вытянули на первое место с помощью удаленного голосования. К выборам в Госдуму Наталью уже не допустили, мотивируя это принадлежностью журналистки к "экстремистскому" штабу Навального.

Это месть не мне, а независимым гражданам

– Это месть не мне, а независимым гражданам, – говорит Резонтова. – Власть считает, как поет Вася Обломов, что "плохой достался им народ, неблагодарный, злой", не за тех, мол, голосует, перевоспитать его надоть. А сейчас недовольных все больше, даже тех, кто как-то сторонился активного протеста раньше. То, что на улицах никого нет, не должно обманывать.

После получасового последнего слова судья Хорцев удалился в совещательную комнату, откуда вышел через несколько минут с готовым решением. Наталья Резонтова осуждена на полтора года ограничения свободы – в течение этого срока ей запрещено покидать Нижний Новгород и посещать несанкционированные акции.

Приговор Резонтовой повторяет самые жесткие решения по московским "санитарным делам": Кира Ярмыш, Любовь Соболь и Дмитрий Барановский также получили по полтора года ограничения свободы. Но в Москве были варианты: к примеру, дело в отношении столичного депутата Константина Янкаускаса было прекращено. Его обвиняли по той же статье, что и Резонтову, – и тоже за текст в соцсетях.

При этом решение Нижегородского райсуда принято уже совсем в другое время: коронавирусная угроза давно ушла из информационных лент, уступив место военным событиям в Украине.

Наталью продолжат держать на поводке

– На фоне сегодняшней трагедии это дело выглядит уже особенно нелепо и неуместно, – говорит защитник Резонтовой Марина Чуфарина. – Но не для Натальи, которую после двух лет преследования и ограничений продолжат держать на поводке: каждый месяц ей нужно будет ходить отмечаться во ФСИН, для любой поездки за пределы города испрашивать разрешение инспектора. И за что? А за то, что тысячи горожан в январе 21-го года не побоялись выйти на улицы, протестуя против очередного правового беспредела. И вывела их, конечно, не Резонтова.

– Обжаловать будем! Нужно весь путь пройти! – говорит Наталья на выходе из зала суда. – Скорее всего, апелляционный суд оставит приговор в силе. Если он протянет, то через полтора месяца просто-напросто выйдет срок рассмотрения по этому делу, но на такой "подарок"– судьбы или судебных органов – мы не очень рассчитываем.