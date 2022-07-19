Кассационный суд оставил в силе приговор Олегу Навальному по "санитарному делу"

Кассационный суд в Москве оставил без изменений судебные решения в отношении Олега Навального, брата политика Алексея Навального, вынесенные по так называемому "санитарному делу", сообщает Интерфакс. Ранее защита Навального просила суд признать незаконными вынесенные по делу судебные решения.

В августе 2021 года суд назначил Навальному год лишения свободы условно с испытательным сроком на год, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в начале года в Москве. В сентябре Олег Навальный покинул Россию. В январе 2022 года он был объявлен в розыск, а в феврале Люблинский суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок на год лишения свободы в колонии строгого режима. Мосгорсуд подтвердил это решение в марте.

"Санитарным делом" СМИ прозвали уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных из-за коронавируса, возбужденное в Москве после акции в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года. Обвиняемыми стали сторонники политика, муниципальные депутаты, участницы Pussy Riot и брат Алексея Олег Навальный — летом прошлого года большинство из них были приговорены к ограничению свободы. По мнению суда, публикуя посты с призывами выйти на январский митинг во время пандемии COVID-19, все они "подвергли угрозе заражения коронавирусом неограниченный круг лиц".