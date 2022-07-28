10 тысяч под портретом Путина. Цена паспорта РФ для украинцев

Армия России в четверг выпустила по Украине более 20 ракет с территории Беларуси. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил, что российская армия, в частности, нанесла удары по воинской части в Лютеже в Киевской области и по селу Гончаровскому в Черниговской области, в результате чего есть потери в личном составе украинской армии. Также ракеты были выпущены из акватории Черного моря.

На оккупированных Россией территориях Запорожской и Херсонской областей Украины назначенные российскими военными местные администрации ускоряют раздачу украинцам паспортов граждан Российской Федерации и, очевидно, готовят референдумы – о якобы добровольном вхождении этих районов в состав России.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак накануне объявил о подписании с Южной Кореей самого крупного в новейшей польской истории договора о поставках вооружений. Согласно этому соглашению, Польша закупит у Южной Кореи 980 танков, более 600 самоходных гаубиц и 48 учебно-боевых самолетов. Стоимость сделки составила 14 с половиной миллиардов долларов. Эти танки, гаубицы и самолеты должны заменить вооружения, которые Польша передала Украине, и содействовать планам польских властей укрепить армию. Блащак ранее не раз подтверждал, что Польша намерена создать самую мощную сухопутную армию среди европейских стран-членов НАТО.

Мадрид договорился с Вашингтоном о размещении на военно-морской базе США в поселке Рота, на испанском юго-западном атлантическом побережье, по просьбе президента Джо Байдена, дополнительно двух американских эсминцев. Они усилят уже имеющуюся там эскадру из четырех американских кораблей. Как заявил председатель правительства Испании Педро Санчес: "Это необходимо, чтобы гарантировать безопасность Европы, поставленную под вопрос войной, затеянной Путиным в Украине. И, разумеется, безопасность самой Испании".

В столице Косова Приштине только что открылась выставка "Манифеста", кочевая биеннале современного искусства. О самых ярких своих впечатлениях рассказывает только что вернувшийся оттуда обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек.

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