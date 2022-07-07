Израиль между Киевом и Москвой. Что изменится после новых выборов

Израильский Кнессет 30 июня объявил о самороспуске. Очередные досрочные парламентские выборы в стране намечены на 1 ноября, причем они станут пятыми за последние три года. Что ждет Израиль после этих выборов, и как, в том числе, потом может поменяться и внешняя политика страны? Нарастают ли сейчас трения между Израилем и Россией из-за войны в Украине, и как менялись отношения Израиля с Киевом в последние пару месяцев?

Пост премьер-министра Израиля, по коалиционному соглашению, пока перешел от теперь уже бывшего главы кабинета Нафтали Бенета к главе МИДа Яиру Лапиду. Он временно стал 14-м главой государства, и теперь будет руководить правительством до проведения новых парламентских выборов. Бенет и Лапид объявили о решении распустить Кнессет 20 июня на фоне возникшего политического тупика. Правящая коалиция из восьми очень разных партий (в числе которых есть как ультраправые, так и ультралевые, центристы, религиозные партии и арабские объединения) не смогла договориться по принципиальному вопросу – продлению действия документа, по которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии. За продление отказывались голосовать входящие в коалицию депутаты-арабы. Для Бенета и других партнеров по правительству это был принципиальный вопрос.

Судя по последним соцопросам, оппозиционная партия "Ликуд", лидером которой остается бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху, продолжает завоевывать голоса избирателей. Нетаньяху находится под судом по обвинению в коррупции, но рассчитывает сформировать новое правительство. Кабинет Бенета экс-премьер при этом назвал самым провальным в истории. Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999-й годы и с 2009-го по 2021-й, занимая эту должность дольше всех в истории страны, 15 лет и 3 месяца.

Правительство Бенета с самого начала подвергалось резкой критике, хотя ему удалось уговорить Кнессет принять новый бюджет страны и заметно улучшить отношения с некоторыми государствами арабского мира. Но всё же члены правительства и парламента регулярно вступали в конфликты по вопросам взаимоотношений государства и религии, прав арабского населения Израиля и политики на спорных территориях западного берега реки Иордан.

Важную роль при этом играли и вопросы внешней политики Израиля, в том числе связанные с российским вторжением в Украину. В последние дни и недели между Израилем и Россией стала отчетливо расти напряженность, из-за ужесточения израильской позиции в отношении действий Москвы. 4 июля МИД России назвал неприемлемыми израильские авиаудары по военным объектам в Сирии, принадлежащим армии Башара Асада и Ирану. 6 июля Кремль вдруг потребовал от руководства Еврейского агентства ("Сохнут"), занимающегося в России помощью в репатриации в Израиль, прекратить деятельность.

О сложившейся ситуации в интервью Радио Свобода рассуждает израильский политолог и журналист, главный редактор русскоязычного издания "Детали" Эмиль Шлеймович:

– Последняя правительственная коалиция была странной, совершенно разношерстной, и в результате старалась не трогать острые политические темы и межнациональные вопросы не поднимать. В основном кабинет Беннета занимался экономикой, которая после пандемии оказалась в очень плохом состоянии. Нельзя сказать, что нынешнее правительство справилось с поставленными задачами, так как макроэкономические показатели, конечно, улучшились – но положение рядовых израильтян стало еще более тяжелым. Но, в принципе, этой коалиции удалось провести бюджет (а в Израиле непринятие бюджета автоматически означает падение кабинета), удавалось поддерживать контакты между самыми разными партиями и заниматься долгосрочными программами. Они за год не так мало успели, начали реформу системы импортных пошлин, важные реформы в сельском хозяйстве.

Представьте крепостную стену, в которую постоянно бьет таран оппозиции

Можно было надеяться, что это правительство продержится. Но представьте крепостную стену, в которую постоянно бьет таран оппозиции – причем не в одну точку, а в разные, пока не нащупает слабое место. Это то, чем "Ликуд" занимался в течение всего года, в то время как коалиция пыталась все-таки работать. В конечном счете они нащупали слабое место – среди нескольких депутатов в правом альянсе "Ямина", которых удалось разными методами убедить, что правительство надо развалить. И отдать власть вновь в руки Биньямина Нетаньяху.

– Да, очень много сейчас говорят о его скором возможном триумфальном возвращении во власть. А в чем корни такой его популярности и непотопляемости среди большой части израильского общества?

Нетаньяху смог сохранить абсолютный авторитарный контроль над партией, которую он возглавляет

– Во-первых, Нетаньяху смог сохранить абсолютный авторитарный контроль над партией, которую он возглавляет. Ожидалось, что после поражения год назад, когда было создано новое правительство, Нетаньяху будет очень сильно занят судами и не сможет много времени уделять вопросам политического строительства, и что поднимут головы оппозиционеры в самом "Ликуде", которым не нравится Нетаньяху, и все это приведет к его отстранению. На самом деле он умудрился сохранить в своих руках все бразды правления партией, и дал по головам всем, кто попытался их поднять внутри "Ликуда". Во-вторых – в Израиле общество достаточно расколото, в том числе в силу противоречий между выходцами из стран бывшего СССР, других государств – и выходцами из Европы. В Израиле невозможно долго удерживаться у власти, если ты не имеешь широкой поддержки среди людей из первой категории, и среди сефардов, вообще среди небогатых и мало защищенных слоев населения – а это как раз "Ликуд", опирающийся на голоса таких "выходцев с Востока", бедняков, традиционалистов.

У нас есть ультрарелигиозная партия ШАС, а вот "Ликуд" – это такой "ШАС Light", то есть партия для не очень уж религиозных, но достаточно бедных людей, не шибко разбирающихся в сложных политических перипетиях. Их достаточно легко обмануть, им можно что угодно пообещать – как Биньямин Нетаньяху, буквально на днях, в ходе новой кампании опять и сделал, заявив: "Вам не нравятся высокие цены? Я приду к власти и их снижу". Как он их снизит, что он собирается делать? Об этом даже никто не спрашивает. У нас есть очень большая часть электората (как, наверное, во многих других странах), которую легко запутать, и также легко запугать – будь то иранской угрозой, или "Хезбаллой". Поэтому у "Ликуда" по-прежнему есть голоса четверти, как минимум, избирателей – а достойной оппозиции на левом фланге в стране так и не выросло. Она, разумеется, есть, но очень разобщена.

– Ситуация на спорных территориях Западного берега реки Иордан, права арабского населения Израиля, внешние угрозы, о которых вы упомянули, вроде Ирана, Сирии, "Хезболлы" и ХАМАС в секторе Газа, влияние религии на дела израильского государства– что из этого сегодня самая нерешаемая ни для одного правительства, судя по всему, проблема еврейского государства?

– Все, что вы перечислили – нерешаемые проблемы еврейского государства, которые не будут решены новым правительством, кто бы его ни создал, в итоге. Но проблема как раз в том, что это именно те лозунги, которые сейчас будут вбрасываться политиками в массы, вместо того, чтобы заниматься конкретной работой. Потому что, чем более радикально ты выступаешь, тем меньше необходимости тебе отвечать потом за свои слова. Ты можешь бороться с Ираном – и это борьба бесконечная, как борьба за построение коммунизма. Или обсуждать ситуацию на спорных территория. Кстати, можно вспомнить, что именно правые партии голосовали против продления действия закона об израильской юрисдикции в Иудее и Самарии, просто ради того, чтобы свалить правительство. У нас возникла ненормальная ситуация, когда представители поселенцев, в том числе, голосовали против поселенцев, а левые партии, которые всю жизнь борются с поселенцами, и арабская партия, голосовали за поселенцев!

В Израиле давно размыто понятие идеологии, которая, однако, сохраняется в риторике

То есть в Израиле давно размыто понятие идеологии, которая, однако, сохраняется в риторике. На самом деле, в стране, из-за слияния исполнительной и законодательной ветвей власти, руководители партий фактически – это высокопоставленные чиновники, которые бьются за право занять тот или иной пост в министерстве. А значимость этих министерств тем, контроль над какими финансовыми потоками и каким количеством рабочих мест это министерство обеспечивает. Причем в названном вами списке нет острых проблем. Оттого, что мы прямо сейчас не решим ситуацию на спорных территориях, катастрофы немедленно не случится – мы уже давно с этой проблемой живем. Но это именно та риторика, которая будет звучать – потому что это позволяет отвлечь людей от безумных цен на бензин и на хлеб, от провальной политики в сфере приема еврейских беженцев из России и Украины, от транспортного коллапса. У нас, к сожалению, что правые, что левые – все работают на крупный бизнес, а не на интересы рядового израильтянина.

– Внешняя политика в целом, как часто бывает в очень многих странах, в Израиле играет второстепенную роль, когда мы говорим об умонастроениях избирателей, или все же нет?

– Для кого-то это первостепенно, а кому-то вообще неважно. В общей мозаике интересов израильских избирателей внешняя политика, разумеется, занимает большое место. 13 июля ожидается визит в Израиль президента США Джо Байдена, и, конечно, для нас очень важно, как все будет происходить. Для нас важно, как Израиль относится к войне в Украине. Важно, как Израиль строит отношения с европейскими странами. И если, допустим, Норвегия высказывает желание начать метить товары, произведенные в поселениях на Западном берегу, или, наоборот, какая-то компания по производству мороженого отказывается от прежнего решения не продавать свою продукцию на этих территориях, то да, для Израиля это все играет огромную роль.

– Мы с вами беседовали месяца три назад, когда начавшаяся война в Украине еще была свежим шоком для всего мира, и тогда говорили о том, что Израиль на фоне подавляющего большинства других государств западного мира занимал несколько двойственную и выжидательную позицию. Что-то изменилось за это время?

– Если и изменилось, то только к худшему, на мой взгляд. Во-первых, война в Украине перестала быть чем-то, что привлекает все внимание. К ней потихонечку начинают привыкать, как к еще одному процессу, текущему за пределами нашей страны. Глава оппозиции Биньямин Нетаньяху известен своими тесными и дружескими связями с Владимиром Путиным, которые он неоднократно раньше подчеркивал – так что, если власть сменится, то в лучшую сторону отношение Израиля к Украине не изменится. Если только не произойдет какого-то невероятного поворота в политике "Ликуда" – но ничего пока на это не указывает. Тут вопрос даже не в том, что Израиль не поставляет военное оборудование украинцам – нет, даже каски, даже тепловизоры, то есть не вооружение, а амуницию, не поставляет. По какой-то причине мы этого опасаемся, так как власти решили, что "Хезбалла" и российские войска в Сирии нам могут из-за этого угрожать – и больше, чем, например, Эстонии. Хотя Эстония бесстрашно помогает всем, чем можно, насколько я знаю, Украине, и деньгами, и оружием.

На мой взгляд, Израиль просто обязан, если мы по-прежнему относим себя к цивилизованным странам и западному блоку, оказывать максимум гуманитарной помощи Киеву, поставлять медицинское оборудование, те же бинты, о которых давно просит Украина, медицинские бандажи, принимать людей на лечение – может быть, не военных даже, раз мы пугливые такие, но хотя бы гражданское население. Вывезти каких-то детей из лагерей беженцев. Продлить работу в Украине израильского госпиталя с израильскими врачами. Есть огромное количество мер, которые в гуманитарной сфере Израиль мог бы принять – но ничего не сделал.

Биньямин Нетаньяху известен своими тесными связями с Путиным – так что, если власть сменится, то в лучшую сторону отношение Израиля к Украине не изменится

В Израиле существуют, как минимум, два политика – это министр финансов Авигдор Либерман и министр внутренних дел Аелет Шакед – которые явно занимают антиукраинскую позицию. А это значит – пророссийскую. Это невозможно называть ни двойственной позицией, ни выжидательной, ни, тем более, нейтралитетом. Не оказывать гуманитарную помощь Украине – это омерзительно, на мой взгляд, но так поступало последнее правительство. Я для примера скажу, что, когда был нанесен ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, наш новый премьер-министр, то есть глава Министерства иностранных дел Яир Лапид выразил по этому поводу "глубокую озабоченность" – чем, по-моему, просто взбесил украинцев. Израиль, который сам не знает, как относиться к бесконечным выражениям "глубокой озабоченности" многих стран ЕС после очередных кровавых терактов, которые у нас самих происходят, мог бы уж лучше хотя бы промолчать. Не было Лапидом сказано ни то, что обстрел организовала армия РФ, ни то, что это преступление – ничего. Глубокая озабоченность – это максимум, что удается выжать из нашего министра иностранных дел.

А из остальных политиков вообще ничего выжать нельзя. Мы с вами уже говорили о том, что, когда Либермана, руководителя русскоязычной партии, я отмечу, спросили про военные преступления России в Буче, он ответил, что, дескать, "имеют же место двусторонние обвинения, следует еще разобраться". Остается только надеяться, что и Аелет Шакед, одна из руководителей партии "Ямина" Нафтали Беннета, и Авигдор Либерман, руководитель партии "Наш дом Израиль", как-то поплатятся за это и потеряют депутатские мандаты на ближайших выборах.

– Не во всем с вами согласен. Что касается приема украинских беженцев в Израиле – я знаю, что ваш так называемый Высший суд справедливости (БАГАЦ), или Верховный суд, 3 июля единогласно постановил, что указ о безвизовом въезде от 1974 года распространяется на граждан Украины, желающих провести в Израиле до трех месяцев. Таким образом, потеряло силу постановление министра внутренних дел Аелет Шакед об ограничении числа въезжающих в Израиль граждан Украины количеством в 5 тысяч человек в течение 3 месяцев. Это ограничение было введено в марте 2022 года. Это же несомненный прорыв?

– Прорыв определенный, но этого абсолютно недостаточно. Да, наш Высший суд справедливости признал, что решение, которое было принято главой МВД Аелет Шакед, было антиконституционным и противоречило законам Израиля. Но всегда право решать в итоге, пускать человека или не пускать в страну, остается за пограничной службой. А если кому-то не нравится, то прямо там же, в аэропорту имени Бен-Гуриона, есть миграционный трибунал, куда при наличии у вас, если вас не пускают, местного адвоката можно попытаться оперативно подать апелляцию. Но эта апелляция в 99 процентах случаев все равно отклоняется. Вот Высший суд справедливости принял это решение 3 июля – а 4 июля из страны был выслан один ребенок из Украины, который прилетел сюда, и это несмотря на то, что он имеет право на репатриацию, и родители его уже находятся в Израиле. Но его все равно выслали. Почему? Потому что у нас Служба управления миграцией имеет право не отчитываться ни за какие свои действия, и по-прежнему руководитель этого управления может по тем или иным причинам проводить любую политику, которая ему нравится.

Фактически суд БАГАЦ отменил требование заполнять специальный документ онлайн (фактически электронную визу, которая была незаконно введена) в котором было очень много ограничений. Принимали фактически по этому документу только близких родственников, хотя это и не было формально заявлено. Это, несомненно, улучшает ситуацию, но в реальности это пока абсолютно не означает, что украинцам станет легче попадать в Израиль.

– Но все же напряженность между Россией и Израилем из-за войны в Украине заметно растет. Например, все обратили внимание на очень резкие обвинения из Москвы по поводу израильских ударов по объектам в Сирии. Вообще, в Кремле и в государственных российских СМИ любят сравнивать то, что российская армия делает в Украине, с тем, как действует Израиль против своих врагов, как армия Израиля уничтожает террористические объекты, особенно когда существует опасность для гражданских лиц. С одной стороны Кременчуг, который мы упомянули, а с другой стороны, допустим, сектор Газа. Это можно сравнивать?

– Опровергать каждое вранье, которое исходит из Кремля или из МИДа России, нет ни желания, ни сил. Но да, этот поток лжи распространяется во все стороны, и есть люди, которые этому верят. Кстати, одна из наших проблем, на мой взгляд, заключается в том, что, заняв более верную позицию в отношении войны в Украине, мы могли бы заметно улучшить отношения с Киевом и получить гораздо более близкого друга в будущем на международной арене. Тогда как от России лучшего отношения мы бы все равно никогда не увидели. Даже если бы мы сейчас, говорю саркастически, вместе с Путиным свои танки бы в Украину ввели, нам бы все равно потом тыкали в глаз всякие обвинения при любой возможности – просто потому, что российские власти не умеют быть благодарными ни за что.

Опровергать каждое вранье, которое исходит из Кремля или из МИДа России, нет ни желания, ни сил

Что касается гипотетических угроз из Сирии, которых израильские власти в этой связи опасаются – мы зависим, конечно, в определенной мере от российских войск, расположенных там. Но и российские войска, находящиеся на сирийской территории, зависят от того, как мы к ним относимся! Есть у нас очень много возможностей заткнуть российские системы ПВО, и в достаточно быстрые сроки. Разумеется, нам это не нужно, мы не хотим никакой эскалации, ни с "Хезболлой", ни с другими террористами, которых Москва может на нас натравить – и поэтому я все время подчеркиваю, что речь не идет о военной помощи Украине, когда мы говорим об этих потенциальных конфликтах. Хотя Тамир Пардо, бывший руководитель Моссада, верно отметил, сказал, что все эти объяснения, что мы из-за этого не помогаем Украине, это чушь собачья, и что наш политический эшелон преувеличивает эту опасность, а действует, на самом деле, так по другим причинам. Но это все спорно, хорошо.

Но можно ли сравнивать действия России в Украине, да и вообще где бы то ни было, в Чечне, в Грузии, в ЦАР, в Сирии и так далее, с действиями Израиля в том же секторе Газа, или в других местах? Нет, это вещи несравнимые. В ходе последней израильской военной операции в секторе Газа было уничтожено нами девять высоких жилых зданий, в которых боевики разместили свои центры. Где-то это был их банк, где-то разведцентр, где-то офис, который руководил связью между разными группами боевиков, и так далее. И во всех этих случаях ни в одной высотке не пострадал ни один гражданский, и в округе тоже не пострадал ни один объект, несмотря на то, что Газа – это очень плотная застройка. Во-первых, для того чтобы вообще Армия обороны Израиля нанесла удар по гражданскому объекту, нужно пройти длиннющую цепочку межведомственных согласований, суть которых сводится к тому, чтобы доказать всем, что в данный момент там еще продолжается террористическая активность. После того, как согласования проведены, начинают работать инженеры и разведчики. Они получают чертежи этого здания, и начинают высчитывать, в какой угол этого здания положить ракету или бомбу, чтобы здание сложилось внутрь себя, не повредив соседние. После этого они начинают предупреждать жителей в этом здании о том, что они обязаны оттуда уйти. Если какие-то жители по какой-то причине – телефон не работает, ну, мало ли что – не получили этого сообщения, проводится операция, которая называется "Стук по крыше". Скажем, вертолет может по крыше или по стене этого здания выпустить пулеметную очередь, или беспилотник сбросить очень малой мощности бомбочку, которая ничего не может повредить – однако находящиеся внутри понимают, что что-то происходит, и следует здание покинуть. И только после этого наносится удар, причем, повторю, так, чтобы здание сложилось само на себя. Девять таких операций было проведено, девять объектов ХАМАС и "Исламского джихада" были так уничтожены –и ни одного погибшего мирного жителя при этом.

Я не хочу заявлять, что Армия обороны Израиля – это ангелы. Разумеется, это война, это в любом случае кровь, в любом случае бывает гибель мирного населения, гибнут и дети иногда. Поэтому войны в любом случае никто в Израиле не хочет. У нас в стране нет дебилов, которые пишут на машине "Можем повторить". И как тут сравнивать то, что делает Россия, с тем, что делает Израиль? У российской армии элементарно нет, или почти нет, таких вооружений, как у нас, у нее старые советские ракеты, которые имеют разброс в несколько километров. Российские военные даже при желании, если бы они целились в одну точку, не могли бы в нее попасть, поэтому они обычно и накрывают все по квадратам при обстрелах. И чихать им на то, сколько при этом погибнет мирных жителей! Я вообще никому не советую обращать внимание на то, что пишут или что говорят в официальных российских СМИ, на то, что заявляют Мария Захарова, Сергей Лавров, Игорь Конашенков и остальные из этой компании.

У нас в стране нет дебилов, которые пишут на машине "Можем повторить". ИКак тут сравнивать то, что делает Россия, с тем, что делает Израиль?

– А что известно вам на сегодняшний день о будущем агентства "Сохнут" в России, которое содействовало всегда репатриации евреев со всего мира в Израиль, и которое вроде как теперь в РФ закрывается? Газета The Jerusalem Post, которая первая об этом написала, боится, что прекращение работы "Сохнут" обернется огромными сложностями для российских евреев, что им даже вообще может быть закрыт выезд из России. Вот все это похоже на правду?

– Да, похоже. Вопреки воплям, которые начались из Кремля по поводу того, что газета якобы The Jerusalem Post распространяет ложь и провокацию, я могу сказать, что это издание, к которому можно по-разному относиться, но там трудятся настоящие журналисты, а не то, что в России осталось как бы под этим названием, и они публикуют информацию, в достоверности которой уверены. Главное в другом – что выезд российских евреев может быть закрыт и в том случае, если "Сохнут" останется. Про то, что евреям России грозит оказаться за новым "железным занавесом", говорится уже, ну, как минимум, два месяца. Даже если им не перекроют выезд совсем, то могут начать чинить препятствия, как в Советском Союзе. В стиле: "А не работаете ли вы на стратегическом и закрытом предприятии, а не является ли ваша профессия особо нужной для нынешней России?", и так далее. Поэтому вопрос "Сохнут", может быть, станет предметом очередного торга со стороны российской власти, которые заполучили еще одного заложника – российских евреев. А наши руководители будут выяснять, что Кремль попросит взамен, чтобы не препятствовать евреям, среди которых много ценных специалистов, уезжать.

Про то, что евреям России грозит оказаться за новым "железным занавесом", говорится уже, ну, как минимум, два месяца

Насколько я знаю, с начала войны в общей сложности из Украины и из России людей, имеющих право на репатриацию в Изариль, уехало уже около 150 тысяч. Это естественно, если Россия закрывается и превращается в Советский Союз, то оттуда люди массово уезжают, и в первую очередь евреи. Я очень бы советовал остающимся там евреям подумать, захотят ли они остаться в такой стране. Вне зависимости от скандала с агентством "Сохнут", это очередной "звоночек", причем не первый, Россия может захлопнуться, и они останутся там навсегда, или очень надолго.

Пока сами наши израильтяне ездят по-прежнему в Россию по разным делам, да, но заметно меньше. Я знаю очень многих, которые раньше регулярно посещали РФ, но теперь считают, что просто по моральным соображениям сейчас туда не поедут. Я, как и они, все время разделаю "кремлевских" и остальную Россию. Здесь очень немало людей, которые к России всегда относились тепло и хорошо, они там родились, выросли, у них там родственники, друзья и так далее – но эти люди не едут сейчас в Россию, потому что то, что творит Россия в Украине, и то, как она ведет себя в отношении остального мира, это… "театр закрывается, нас всех тошнит".

– А с российскими бизнесменами, олигархами по-прежнему активно ведутся дела в Израиле?

– К сожалению, Израиль пока почти не присоединился к международным санкциям, ни к каким, ни против частных лиц, ни против каких-то российских компаний. В некоторых случаях эти общие дела, о которых вы спрашиваете, сейчас затруднены просто тем, что израильские банки не хотят связываться с россиянами, оказавшимися под западными санкциями, ни в каких проектах, чтобы потом не оказаться самим под вторичными санкциями из-за этого. И по этой причине таким гражданам, как Роман Абрамович, например, стало очень неуютно в Израиле. Тебя, с одной стороны, не выгоняют, но с другой ты оказываешься здесь явно не шибко желательным лицом. Но в целом санкций нет, поэтому нет и ограничений на российские инвестиции – если кто-то согласен их принять. Просто очень тяжело перевести сейчас российские деньги внутрь банковской и финансовой систем Израиля. Однако у нас уже появилась целая инфраструктура разных компаний, финансовых и юридических консультантов, которые весьма неплохо зарабатывают на этом, берут от 1 до 5 процентов с суммы – и способны перевести сюда деньги из России. Правда, я знаю, что это не будут деньги людей и компаний, которые оказались под санкциями. Но вот других – да, для других нет никаких ограничений.