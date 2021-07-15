Десятки людей погибли из-за наводнения в Германии

Из-за проливных дождей на западе Германии началось сильнейшее наводнение. Не менее 42 человек погибли, спасаясь от подступающей воды на крышах и в подвалах домов. Около 70 человек числятся пропавшими без вести.

Больше всего пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Людей спасали с помощью вертолетов. “Мы еще не видели подобной катастрофы”, — признала премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер.

Свои соболезнования родным и близким погибших выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет DW.

Профессор гидрологии из Университета Рединга Ханна Клок в интервью BBC сказала, что такой масштаб трагедии – это “монументальный сбой системы”: “Синоптики предвидели приближающийся проливной дождь. Они выпустили предупреждение в начале недели, но их не восприняли серьезно, а подготовка к наводнению прошла на недостаточно хорошем уровне”.

От наводнения в результате ливней пострадали также Бельгия, где погибли шесть человек, и Нидерланды.

Сильный ливень прошел и в Москве, где затопило аэропорт Шереметьево. Взлетно-посадочная полоса частично ушла под воду, из-за чего аэропорт отменил несколько десятков рейсов.

Профессор Ханна Клок считает, что такие "высокоэнергетические внезапные летние потоки дождя” могут стать обычным явлением “в быстро нагревающемся климате”.

В июне и в июле сильные наводнения прошли и в нескольких регионах России. Людей эвакуровали из населенных пунктов.

Аномальная жара на тихоокеанском побережье Канады этим летом привела к экологической катастрофе. Рекордно высокую температуру регистрируют также в в Северной и Восточной Европе (включая центральную часть России).