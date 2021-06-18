Вслед за Керчью наводнение началось в Ялте

В ряде районов аннексированного Россией Крыма ливневые дожди вызвали паводки. Вслед за Керчью наводнение началось в другом крупном городе Крыма - Ялте. Как сообщается, в ночь на пятницу за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков. В результате из берегов вышла река Водопадная.

В Большой Ялте затоплены пешеходные переходы и некоторые улицы, сообщается о подтоплении нескольких многоквартирных домов. Также затоплена хозяйственная зона "Крымэнерго", что угрожает отключением электричества в городе. В Форосе под Ялтой из-за отключения электричества в санатории остановилась насосная станция, из-за чего отключено водоснабжение поселка.

Глава российской администрации города Янина Павленко призвала жителей оставаться дома. По её словам, созданы мобильные бригады, которые будут из мешков с песком создавать сооружения, чтобы отводить воду от многоквартирных домов. В соцсетях публикуются видео происходящего в городе.

Накануне масштабное наводнение началось в городе Керчь на востоке Крыма. По данным российской администрации, затоплены пять улиц и более 230 частных и многоквартирных домов, сообщает Крым.Реалии. Сотни людей эвакуированы. О жертвах не сообщается.