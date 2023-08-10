Дети полпреда Путина Трутнева собирают в МГУ деньги на армию

При Московском государственном университете создана организация "Студенческое патриотическое объединение" для помощи российской армии. Как выяснил проект T-invariant, основателями стали Андрей и Мария Трутневы - дочь и сын вице-премьера России и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

СПО занимается сбором денег на амуницию и технику для российских военнослужащих при поддержке юридического факультета МГУ.

Телеграм-канал объединения, как узнали журналисты, создал сам Андрей Трутнев (позывной "Брат"). Фамилия Трутнева видна на его форме, выданной на военной кафедре вуза. С ноября 2022 участники движения и сам Трутнев начали скрывать свои лица.

За сбор денег отвечает Мария Трутнева (позывной "Мышка") — её данные указаны на банковских реквизитах для переводов. В телеграм-канале её фото практически не появлялись.

Их отец Юрий Трунев ранее заявлял, что в каждом высшем учебном заведении России должно быть организовано патриотическое движение, к которому будут причастны все студенты.

Дети Юрия Трутнева, как и сам чиновник, на вопросы журналистов отвечать не стали.