Детский врач и блогер Сергей Бутрий покинул Россию из-за преследований

Известный врач-педиатр и автор популярного блога "Заметки детского врача" Сергей Бутрий эмигрировал из России. Это произошло после того, как в феврале на него был составлен протокол по статье о "разжигании ненависти", и он провёл 10 суток под арестом.

Бутрий сообщил о своём отъезде в телеграме. Он заявил, что во время отбывания ареста в спецприёмнике ему "недвусмысленно намекнули, что этим всё не ограничится. Поэтому сразу после освобождения я с женой и сыном вылетел из страны с минимумом вещей", - написал врач. Он уточнил, что продолжит вести свой блог и консультировать пациентов дистанционно.

Дело о "разжигании ненависти" в отношении Бутрия было возбуждено из-за его интервью журналистке Катерине Гордеевой в марте прошлого года. В нём Бутрий говорил о пагубном влиянии войны России в Украине на российское общество и на состояние медицины в стране. Согласно экспертизе, которая легла в основу обвинения, в интервью педиатр высказался "против врачей, разделяющих ценности российского общества".