Девять российских авиакомпаний прекратили полёты в 2022 году

Девять российских авиакомпаний прекратили полёты, а четыре – лишились сертификатов эксплуатанта в 2022 году. В большинстве случаев прекращение полётов связано с санкциями после вторжения России в Украину. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Три сертификата были отозваны напрямую из-за западных санкций. Авиакомпания "Камчатка" объявила о прекращении работы из-за невозможности купить в США три самолёта Cessna Grand Caravan. SkyGate, занимавшая третье место по объему грузоперевозок, теперь работает в Азербайджане. Петербургская компания "Быстролет" планировала использовать джеты Hawker Beechcraft, но лишилась сертификата из-за отсутствия самолёта. Компания "Роствертол Авиа", входящая с структуры "Ростеха", не смогла использовать вертолёты МИ-2 из-за проблем с запчастями. В 2022 также лишилась сертификата компания "Скол" из Калининграда, находящаяся в стадии банкротства, однако Росавиация запретила ей использовать воздушные суда еще в 2021 году.

В прошлом году на фоне западных санкций прекратили работу компании Royal Flight, бизнес-оператор "Сириус Аэро", грузовые "Атран" и AirBridgeCargo, однако они сохраняют сертификаты.

После аннулирования сертификат эксплуатанта не восстанавливается. В предыдущие пять лет сертификата лишились пять компаний.

По данным "Коммерсанта", в реестре Росавиации числится 114 перевозчиков, однако две трети пассажиропотока обеспечивает пять наиболее крупных компаний. По мнению источника издания, ситуация не благоприятна для региональных компаний, которым придется войти в структуру крупных перевозчиков.