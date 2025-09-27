Действия иммиграционной полиции вызвали напряженность в городах США

Действия агентов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) вызвали волну протестов и напряженность в нескольких крупных городах страны. В Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне за последние дни произошли инциденты, которые привлекли внимание общественности и правозащитников.

Об этом пишет Reuters.

В Нью-Йорке агенты ICE задержали женщину в коридоре суда, когда она умоляла не забирать её мужа. Сотрудник ICE толкнул женщину на пол, что зафиксировала видеокамера. После публикации видео Департамент внутренней безопасности США временно отстранил его от службы и заявил о начале расследования.

В Чикаго протестующие собрались у иммиграционного центра, для разгона толпы сотрудники ICE применили слезоточивый газ, перцовые шары и шумовые гранаты . По словам свидетелей, акция была мирной, но силовики утверждали, что протестующие пытались заблокировать ворота центра и проникнуть на территорию.

В Бостоне федеральные агенты травмировали имеющую вид на жительство в США женщину из Гватемалы, которая сопровождала родственника в суде. При задержании агенты ICE разбили стекла автомобиля. Женщина получила повреждение плеча и обострение старой травмы спины, потребовавшее госпитализации.

Эти инциденты происходят на фоне ужесточения иммиграционной политики администрации президента Дональда Трампа, целью которой является депортация рекордного числа нелегальных иммигрантов. Часто задерживаются люди без уголовного прошлого, что вызывает критику со стороны правозащитников и местных властей.

Жители крупных городов, где традиционно поддерживают демократов, отмечают, что их общины чувствуют себя уязвимыми. Некоторые испаноязычные жители утверждают, что их останавливают только из-за внешности, хотя администрация это отрицает. Недавно Верховный суд США отменил введенный в Лос-Анджелесе запрет на остановку человека сотрудниками правоохранительных органов по признаку этнической принадлежности или языка.

Критики политики Трампа также указывают на скрывающие лица маски сотрудников ICE, которые мешают идентифицировать их и, при необходимости, привлечь к ответственности. В ответ власти утверждают, что маски необходимы для защиты сотрудников от возможных нападений, таких как недавняя стрельба по офису ICE в Далласе, где один человек погиб, а двое получили серьёзные ранения.

Протесты и инциденты с участием ICE становятся почти ежедневными в ряде городов, включая Чикаго и Нью-Йорк. Демонстранты требуют закрытия центров содержания иммигрантов и более строгого контроля за действиями федеральных агентов.

Ситуация также имеет международное измерение: в Мексике состоялись похороны мужчины, застреленного агентом ICE в пригороде Чикаго. Департамент внутренней безопасности США (DHS) заявил, что агент опасался за свою жизнь, хотя видеозаписи показывают, что полученные им травмы были незначительными.

Действия ICE вызывают раскол в американском обществе и поднимают вопросы о соблюдении прав человека, прозрачности работы федеральных служб и влиянии иммиграционной политики на повседневную жизнь граждан США. Активисты, правозащитники и местные власти продолжают добиваться изменений и контроля за действиями агентов иммиграционной службы.




