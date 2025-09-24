Обстрелян офис Иммиграционной службы США в Далласе

В Далласе обстрелу подвергся офис Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Как сообщили власти, огонь по зданию ICE вёлся из соседнего строения, один человек погиб, двое ранены. Нападавший покончил с собой. Сотрудники ICE не пострадали. Отмечается также, что нападение совершено не на центр содержания мигрантов, а на офис, где проводится краткосрочная обработка задержанных.

Директор ФБР Каш Пател опубликовал в социальной сети X фото, на котором, по его словам, изображены неиспользованные нападавшим гильзы. Одна из них имеет надпись вдоль корупуса "ANTI-ICE". "Хотя расследование продолжается, первичный анализ доказательств указывает на идеологический мотив этого нападения", — написал Пател.

На пресс-брифинге в Далласе официальные лица подтвердили наличие гильз, но подчеркнули, что расследование находится на ранней стадии. Власти рассматривают нападение как "акт целенаправленного насилия", сообщил журналистам Джозеф Ротрок, специальный агент, возглавляющий отделение ФБР в Далласе.

На фоне жёсткой иммиграционной политики администрации Трампа вокруг центров ICE регулярно происходят протесты. В последние недели они нередко перерастают в столкновения с применением слезоточивого газа и спецсредств. Так, в пригороде Чикаго несколько демонстрантов, включая мэра города Эванстон, получили ранения, а в июле в Техасе во время нападения на объект ICE был ранен полицейский.