DHL Express прекратит доставку почты внутри России

Международная почтово-курьерская служба DHL Express с 1 сентября прекращает доставку грузов и документов внутри России. С начала осени она будет принимать в России только отправления для доставки за границу.

В пресс-релизе, опубликованном компанией, такое решение объясняется "существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфрастуктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями". DHL объясняет, что такое решение принято единственным акционером компании - немецкой Deutsche Post. Российский филиал - АО "ДХЛ Интернешнл" - более не будет иметь доступ к глобальной информационной системе DHL Express, что сделает отправку и отслеживание грузов на территории РФ невозможными.

Документы и грузы, отправленные до 31 августа, будут доставлены адресатам в штатном порядке.

DHL была основана в 1969 году в Сан-Франциско. Сейчас штаб-квартира находится в немецком Бонне, компания входит в состав группы Deutsche Post DHL.

Компания ежегодно доставляет более 1,6 млрд посылок и отправлений. DHL Express является лидером на рынке доставки посылок в Европе и основной курьерской службой в Германии.