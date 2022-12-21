Директора музея в Екатеринбурге опросили после письма Пригожина

К директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкарёву утром пришли полицейские и увезли его на опрос. Ранее глава "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин потребовал от мэра уволить Пушкарёва. Об этом сообщает издание It's My City.

Пушкарёв комментировать причины опроса не стал. По информации источника издания, на Пушкарёва составили протокол по статье о дискредитации российской армии из-за поста в фейсбуке.

Ранее глава "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин написал мэру Екатеринбурга Алексею Орлову письмо с требованием уволить Пушкарёва. Пригожин заявил, что Пушкарёв не может руководить музеем, так как выступает против войны в Украине, активно критиковал действующую власть и поддерживал оппозиционного политика Алексея Навального.

Кроме того, по мнению Пригожина, Пушкарёв "очевидно по указанию кураторов ЦРУ" уделял "ЧВК Вагнера" особое внимание, будучи журналистом Znak.com.

Вчера Орлов отказался увольнять Пушкарёва. "Если сегодня компетентные структуры на основании обращения Евгения Пригожина подтвердят какие-то факты, будем иметь основания от должности освободить. Если нет – пускай трудится", – сказал он.

Пушкарёва назначили директором музея неделю назад. Сегодня источник It's My City сообщил, что оформление Пушкарёва на должность приостановлено. В Управлении культуры Екатеринбурга это опровергли.