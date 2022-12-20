Пригожина с Бегловым бросают на весы

Пригожин требует у Генпрокуратуры проверить губернатора Санкт-Петербурга по статье "госизмена". Пригожин требует у Госдумы созвать чрезвычайную комиссию на предмет антигосударственной деятельности губернатора Санкт-Петербурга. Пригожин очевидно хочет засадить губернатора Санкт-Петербурга, и поглубже, и надолго. Несусветно скандальный конфликт в самом ближнем путинском окружении. Почему он все это терпит? Зачем ему этот позорный раздрай? Он уже не способен усмирять, контролировать даже самых верных и самых покорных? Если он наконец оживет, то на чьей стороне? Политик Максим Резник и расследователи Денис Коротков и Александр Шуршев о публичной схватке путинских бульдогов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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