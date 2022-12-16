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Мэр Екатеринбурга отказался вешать Z на здание администрации

У здания администрации Екатеринбурга, 24 февраля 2022 года

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отказался вешать букву Z, которая считается неофициальным символом российского вторжения в Украину, на здание городской администрации за счёт бюджета. На итоговую пресс-конференцию мэра обратило внимание издание "7x7".

"Здесь надо понимать, что здание администрации – это памятник. Поэтому очень сдержанно подходим ко всему, что можно повесить на фасаде", – сказал Орлов. Он назвал размещение Z за счёт бюджета неуместным и отметил, что об украшениях могут задуматься партнёры мэрии или волонтёрские центры.

Повесить символ войны на здание мэрии, построенное в 1930-х годах, предложила жительница Екатеринбурга. Она разместила петицию к Орлову с требованием перестать игнорировать войну. В публикации она возмутилась, что мэр – "человек обеспеченный" – не потратил ни копейки на покупку снаряжения и не высказался толком в поддержку воюющих в Украине. Петицию подписали 2300 раз. В Екатеринбурге проживает более 1,5 миллиона человек.

  • Букву Z вешали на исторические здания в Воронеже, Кирове, Тюмени, пишет "7x7". В Ярославле суд отклонил требование местного жителя снять баннер, сообщив, что защита объекта культурного наследия – не дело граждан.
  • Создатель военной группировки "ЧВК Вагнера", которая воюет в Украине, Евгений Пригожин оставил Алексею Орлову "десятки сообщений" с требованием проверить назначение нового директора Музея истории Екатеринбурга, но ему не ответили. Орлов сказал, что работает по своему графику.

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