Мэр Екатеринбурга отказался вешать Z на здание администрации

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отказался вешать букву Z, которая считается неофициальным символом российского вторжения в Украину, на здание городской администрации за счёт бюджета. На итоговую пресс-конференцию мэра обратило внимание издание "7x7".

"Здесь надо понимать, что здание администрации – это памятник. Поэтому очень сдержанно подходим ко всему, что можно повесить на фасаде", – сказал Орлов. Он назвал размещение Z за счёт бюджета неуместным и отметил, что об украшениях могут задуматься партнёры мэрии или волонтёрские центры.

Повесить символ войны на здание мэрии, построенное в 1930-х годах, предложила жительница Екатеринбурга. Она разместила петицию к Орлову с требованием перестать игнорировать войну. В публикации она возмутилась, что мэр – "человек обеспеченный" – не потратил ни копейки на покупку снаряжения и не высказался толком в поддержку воюющих в Украине. Петицию подписали 2300 раз. В Екатеринбурге проживает более 1,5 миллиона человек.