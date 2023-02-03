Журналист Владислав Флярковский назначен на должность директора Института массмедиа и рекламы Российского государственного гуманитарного университета. Об этом сообщается в телеграм-канале факультета журналистики РГГУ.

Ранее эту должность в течение 12 лет занимал Николай Сванидзе. В середине ноября прошлого года президент России Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека. После российского вторжения в Украину Сванидзе и несколько других членов СПЧ подписали письмо с призывом немедленно прекратить боевые действия.

Комментируя свое увольнение с поста директора в декабре прошлого года, Сванидзе отметил, что оно было ожидаемо, поскольку сейчас происходит "выравнивание всех площадок" и на него не могли не обратить внимания.

Вячеслав Флярковский окончил факультет журналистики МГУ в 1985 году. Работает на телевидении с 1986 года. В частности, он был ведущим на канале "Россия", в том числе корреспондентом программы "Вести", ВГТРК, ТВ-6, "ТВ Центр".

С 2015 года и по настоящее время он ведет программу "Новости культуры от Владислава Флярковского" на телеканале "Россия-Культура". Он преподавал в РГГУ в течение пяти лет.