Сванидзе уволили с должности директора института РГГУ

Журналиста Николая Сванидзе уволили с должности директора Института массмедиа и рекламы РГГУ. Об этом Сванидзе сообщил "Новой газете Европа".

"Честно говоря, это всё было ожидаемо", – сказал Сванидзе. По его словам, сейчас происходит "выравнивание всех площадок" и на него не могли не обратить внимания. Сванидзе возглавлял институт с 2010 года.

Сванидзе уточнил, что пока остаётся в институте заведующим кафедрой журналистики. "Это менее заметная должность, уровнем ниже", – пояснил он. Кафедрой Сванидзе руководит с 2007 года.

В середине ноября, незадолго до своей встречи с Советом по правам человека, президент России Владимир Путин исключил из него десять человек – в основном правозащитников и журналистов, в том числе Николая Сванидзе. Вместо них он тем же указом добавил в Совет тех, кто продвигает провоенную повестку в России.