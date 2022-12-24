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Сванидзе уволили с должности директора института РГГУ

Николай Сванидзе

Журналиста Николая Сванидзе уволили с должности директора Института массмедиа и рекламы РГГУ. Об этом Сванидзе сообщил "Новой газете Европа".

"Честно говоря, это всё было ожидаемо", – сказал Сванидзе. По его словам, сейчас происходит "выравнивание всех площадок" и на него не могли не обратить внимания. Сванидзе возглавлял институт с 2010 года.

Сванидзе уточнил, что пока остаётся в институте заведующим кафедрой журналистики. "Это менее заметная должность, уровнем ниже", – пояснил он. Кафедрой Сванидзе руководит с 2007 года.

В середине ноября, незадолго до своей встречи с Советом по правам человека, президент России Владимир Путин исключил из него десять человек – в основном правозащитников и журналистов, в том числе Николая Сванидзе. Вместо них он тем же указом добавил в Совет тех, кто продвигает провоенную повестку в России.

  • После российского вторжения в Украину Сванидзе и несколько других членов СПЧ подписали письмо с призывом немедленно прекратить боевые действия.
  • В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал преподавателям, выступающим против войны в Украине, "встать и уйти". В октябре помощник президента России Владимир Мединский назвал студентов (а в изначальной версии – преподавателей) журфака МГУ тварями.

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