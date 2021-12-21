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Для 19-летнего, помочившегося на стенд с ветераном, требуют 5 лет колонии

Россия, исправительная колония

Обвинение просит суд отправить на 5 лет в колонию 19-летнего москвича, справившего нужду на стенд с портретом одного из ныне покойных участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Дело по обвинению против Матвея Юферова слушается в Мосгорсуде. Он находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет" - это один из разделов статьи Уголовного кодекса о реабилитации нацизма.

Пять лет лишения свободы - максимальный срок наказания, предусмотренный статьёй. Ранее такие суровые приговоры по ней не выносились.

Второкурсник РГГУ Матвей Юферов был задержан в конце ноября после того, как в инстаграм-сторис было опубликовано видео, на котором он справляет нужду на стенд с портретом ветерана. Потерпевшим по делу проходит 69-летний Сергей Фролов — сын этого ветерана. Он заявил, что обижен этим поступком, но не стал заявлять моральный вред - пишет "Медиазона" (внесена в реестр СМИ-"иноагентов"). Канал РЕН ТВ публиковал видео с извинениями Юферова после задержания.

  • Поправка об установлении ответственности за "оскорбление памяти защитников Отечества" была добавлена в Уголовный кодекс весной нынешнего года. Она основана на принятых ранее поправках к Конституции. Кроме того, как отмечали СМИ, свою роль могло сыграть судебное разбирательство с участием оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняли в клевете в адрес участника войны.
  • После принятия поправки судить по этой статье призывали, в частности, артистку Лию Ахеджакову за монолог в одном из спектаклей или посетителя Эрмитажа, в шутку вывесившего в галерее героев войны 1812 года свой собственный портрет. В этих случаях, однако, до возбуждения дела не дошло.

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