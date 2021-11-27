19-летний москвич справил нужду на стенд с ветераном. Он отправлен в СИЗО

Измайловский суд Москвы в субботу отправил под арест в СИЗО 19-летнего студента по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном публично с использованием интернета, из-за видео в инстаграм-сторис, на котором он справляет нужду на стенд с портретом одного из ныне покойных участников Великой Отечественной войны. Об этом московская прокуратура сообщила в своем телеграм-канале.

Дело возбуждено по одному из пунктов статьи "Реабилитация нацизма", который устанавливает уголовное наказание за оскорбление памяти ветеранов. Максимальный срок наказания - пять лет лишения свободы.

Студент был задержан накануне. Канал РЕН ТВ опубликовал видео с его извинениями. При этом на видео допроса, который публиковала "Комсомольская правда", студент, который представился второкурсником РГГУ Матвеем Юферовым, не признаёт вину и отказывался говорить без адвоката.

Поправка об установлении ответственности за "оскорбление памяти защитников Отечества" была добавлена в Уголовный кодекс весной нынешнего года. Она основана на принятых ранее поправках к Конституции. Кроме того, как отмечали СМИ, свою роль могло сыграть судебное разбирательство с участием оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняли в клевете в адрес участника войны.

После принятия поправки судить по этой статье призывали, в частности, артистку Лию Ахеджакову за монолог в одном из спектаклей или посетителя Эрмитажа, в шутку вывесившего в галерее героев войны 1812-го года свой собственный портрет. В этих случаях, однако, до возбуждения дела не дошло.