"20 дней в Мариуполе" получил кинопремию "Оскар"

В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Лучшим фильмом стал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, документальным кино – "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, мультфильмом – "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки.

"Оппенгеймер" получил семь статуэток, в том числе за режиссуру, операторскую работу, монтаж и саундтрек. Киллиан Мёрфи признан лучшим актёром за исполнение главной роли, Роберт Дауни-младший – лучшим актёром второго плана.

Комедийная драма "Бедные-несчастные" забрала четыре награды, в том числе за костюмы, грим и причёски. Эмма Стоун, сыгравшая главную героиню, стала лучшей актрисой.

Комментируя победу своего фильма о первых днях российского вторжения в Украину, Чернов сказал, что "отдал бы эту награду, чтобы Россия никогда не нападала на Украину". Это первый "Оскар" в украинской истории, отметил режиссёр. Ранее "20 дней в Мариуполе" уже получил несколько международных наград.

Феминистская "Барби" Греты Гервиг, номинированная в семи категориях, получила лишь одну награду – за песню "What Was I Made For?", исполненную Билли Айлиш.