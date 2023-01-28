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"20 дней в Мариуполе" получил приз на кинофестивале "Сандэнс"

Чернов и Малолетка на вручении украинской премии имени Георгия Гонгадзе, 2022

Документальный фильм украинского военкора Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" о первых неделях российского вторжения в Украину получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино "Сандэнс".

Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они прибыли в Мариуполь в качестве корреспондентов Associated Press 24 февраля, за час до начала российского вторжения в Украину. Журналисты фиксировали всё происходящее в городе, в том числе массовые захоронения мирных жителей, гуманитарную катастрофу из-за осады города и действия российских военных. Именно они показали миру последствия бомбардировки мариупольского роддома.

В Мариуполе умерла беременная женщина, раненая в результате обстрела роддома
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В Мариуполе умерла беременная женщина, раненая в результате обстрела роддома

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В середине марта журналисты уехали из Мариуполя через гуманитарный коридор. Видеоматериалы, вывезенные Черновым из города, легли в основу документального фильма.

За свою работу Чернов, Малолетка и Степаненко уже получили несколько международных наград, в том числе журналистские Press Freedom Awards 2022 и премию имени Гонгадзе.

Всего в секции мирового документального кино на кинофестивале "Сандэнс" было представлено 12 картин, в том числе фильм украинского режиссёра Романа Любого "Железные бабочки" о крушении пассажирского "Боинга" на Донбассе в 2014 году. Главный приз фестиваля получил фильм "Вечная память" чилийки Майте Альберди, который рассказывает о паре, страдающей болезнью Альцгеймера.

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