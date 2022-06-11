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The Guardian: российский автопром не справляется с санкциями

Cборочная линия Ижевского автозавода, входящего в группу "АвтоВАЗ", за два дня до российского вторжения в Украину, 22 февраля 2022 года

После вторжения России в Украину на российском автомобильном рынке невозможно легально купить многие автозапчасти, а те, что возможно — стоят в разы больше, чем до войны. Об этом The Guardian рассказали российские потребители.

Житель Москвы Эльдар Гаджиев, сдающий свои автомобили в аренду, столкнулся с поломкой одной из них. "Я подумал: ремонт будет стоить столько же, сколько и машина", — вспоминает Гаджиев. По его словам, в магазине автозапчастей ему сказали, что список ожидания растянулся на месяцы, поэтому он решил найти необходимые детали через соцсети. В ответ Гаджиев получил десятки звонков от так называемых "дилеров", которые обещали достать нужные запчасти.

Гаджиев подозревает, что детали, которые ему предлагали, были крадеными. В итоге, по оценкам автовладельца, он заплатил за ремонт в восемь раз больше, чем могло быть до войны.

По словам владельца московской фирмы по ремонту автомобилей, центральные склады автозапчастей закрылись в конце февраля из-за скачков курса рубля. Его мастерской не отдали даже детали, сделанные на заказ. "Вернули деньги и забрали все запчасти за границу", — рассказывает он. По его наблюдениям, спустя две недели после российского вторжения в Украину цены на автозапчасти резко выросли: то, что раньше стоило 900 рублей, стали предлагать за 7000 рублей.

Ситуация может быть ещё более тревожной в российской авиационной отрасли. Авиастроители сообщают, что разбирают старые самолёты и используют их части для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии новые. "Я даю российской авиационной промышленности год, если ничего не изменится", — сказал менеджер авиастроительной компании.

  • Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" фактически на два месяца приостановил свою работу из-за нехватки комплектующих. С апреля по июнь 2022 года сотрудники компании находились сначала в корпоративном отпуске, который перенесли с августа, а затем — на вынужденных выходных. В новых Lada Granta, выпускаемых "АвтоВАЗом", не будет ключевых функций безопасности, в том числе антиблокировочной системы тормозов и подушки безопасности. Две линии сборки в Тольятти не запустились до сих пор.
  • 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. После этого более тысячи компаний свернули свою деятельность в России, а США и Европа регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.
  • В начале мая российское министерство промышленности и торговли опубликовало перечень товаров и брендов, которые можно ввозить в Россию в рамках так называемого "параллельного импорта", то есть без разрешения правообладателя.

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