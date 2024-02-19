До смерти Навального сотрудников ФСИН просветили о вреде "иноагентов"

За два дня до смерти Алексея Навального в посёлке Харп, где он отбывал наказание, для сотрудников исправительных учреждений прошла лекция о вреде так называемых иностранных агентов. Сведения о мероприятии журналисты Радио Свобода и проекта "Система" обнаружили в официальном аккаунте Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Лекция проходила 14 февраля под эгидой научно-просветительского общества "Знание". Её тема – "Попытки внешнего вмешательства в избирательные процессы в России и противодействие им", а также "Общественная опасность иноагентов". Часть сотрудников местных органов ФСИН присутствовала на лекции лично, другие смотрели её в формате видеоконференции.

На лекции говорилось об опасности не только "иноагентов", но и "инфлюэнсеров" – авторов популярных блогов и проектов в интернете. В качестве примеров были приведены Юрий Дудь, Михаил Ходорковский, Олег Тиньков, музыкант Иван Алексеев (Noize MC), рэпер Иван Дрёмин (Face), стендап-комик Данила Поперечный, солист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров и группа Anacondaz.

Алексея Навального на опубликованных скриншотах лекции нет. Впрочем, формально Навальный, в отличие от большинства критиков российской власти, так и не был признан "иноагентом" – его внесли в список "причастных к терроризму и экстремизму". Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией был внесён Минюстом России в перечень так называемых иностранных агентов в 2019 году, а в 2021 году признан экстремистской организацией, его деятельность была запрещена на территории России.