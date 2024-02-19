В Петербурге арестовали более 150 скорбящих о Навальном

Суды Петербурга отправили под арест 157 человек, пришедших на акции памяти об Алексее Навальном. Об этом сообщает пресс-служба петербургских судов.

Всего против них в суды поступило более 180 дел против, все – по статье об организации несанкционированного мероприятия. Петербуржцы возлагали цветы к памятникам жертв политических репрессий. Арестованным дали от одних до 14 суток, остальным – штрафы и обязательные работы.

После ареста на десять суток активист Олег Филатчев объявил сухую голодовку. Его задержали у Соловецкого камня 17 февраля – ночь он провёл в полиции. Также суд проигнорировал то, что Филатчев – член избирательной комиссии, пишут Север.Реалии. По закону для его ареста нужно разрешение петербургского прокурора.

По всей России за три дня акций памяти о Навальном задержали уже как минимум 430 человек, подсчитало "ОВД-Инфо". В Новосибирске в полицию увезли пикетчицу с плакатом "Лёха, люблю тебя" и обвинениями в адрес Путина. В Томске тем, кто носил цветы к памятнику жертвам репрессии (их данные переписали), разносят предупреждения "о недопустимости продолжения антиобщественного поведения", пишет "7x7".

По версии ФСИН, оппозиционный политик Алексей Навальный, находившийся в колонии особого режима "Полярный волк", умер днём 16 февраля "после прогулки". За несколько дней до смерти его в 27-й раз отправили в ШИЗО с ещё более жёсткими условиями содержания, чем в обычных камерах. Сторонники политика считают, что его убили. Родным до сих пор не выдали и не показали тело Навального. Жена политика Юлия пообещала продолжить дело мужа.