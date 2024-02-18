"Система" изучила состояние медпомощи в колонии Навального

Бывшие заключённые колонии №3 в посёлке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал наказание политик Алексей Навальный, неоднократно жаловались на отказы в медицинской помощи. Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода и телеканала "Настоящее Время" "Система".

Журналисты изучили судебный архив и другие открытые источники и выяснили, что за медицинское обеспечение колонии в Харпе и еще 13 колоний отвечает санитарная часть №11 ФСИН. Её возглавляет 48-летняя Светлана Солопова. Она родилась в семье военного и врача и работает в системе ФСИН с 2006 года.

Санчастью колонии, где содержался Навальный, по официальным данным, заведует 46-летняя Татьяна Босикова. Бывшие заключенные колонии №3, с которыми поговорила "Медуза", утверждают, что Босикова уже не заведует частью, и крайне нелестно отзывались о ней самой и своем опыте лечения в колонии.

Многие опрошенные жаловались на отказы в медицинской помощи. Аналогичные жалобы заключённых встречаются и в судебных решениях, которые изучила "Система". В частности, один из заключённых, которого упоминают расследователи, сломал бедро и просил у сотрудников санчасти предоставить ему дополнительную возможность для отдыха, а также выдать трость, но сделано этого не было.

Расследователи также выяснили, что хирурги в санчасти №11 были не в состоянии провести операцию одному из заключённых. Из-за отсутствия доплат за сверхурочные часы они перестали дежурить в ночное время и выходные дни. В итоге с 16 до 8 часов в больнице ФСИН находились только дежурные фельдшеры. В 2018 году это привело к смерти пациента.

Дополнительная нагрузка на фельдшеров характерна не только для ведомственной больницы, но и для санчасти в колонии, где находился Навальный. Их могут привлекать к сверхурочной работе и систематически лишать отдыха, выяснилось после проверки местной госинспекции труда.

По официальной версии ФСИН, Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. Вместе с тем один из заключённых в колонии №3 рассказал изданию "Новая газета Европа", что вечерняя проверка 15 февраля была сильно ускорена, после чего заключённых развели по баракам и усилили охрану.

Собеседник рассказал "Новой газете Европа", что утром у заключённых провели тотальную проверку, о которой не предупреждали заранее. О смерти Навального в колонии стало известно около 10 часов утра по местному времени (8 утра по московскому). При этом управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявило о смерти политика около 16 часов по местному времени.

Мать политика, побывавшая у сына на свидании за несколько дней до его смерти, рассказала, что Навальный чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье. То, что у Навального было хорошее самочувствие, подтвердили и во Владимирском облсуде, где 15 февраля политик выступал по видеосвязи.

Тело политика Алексея Навального находится в морге окружной клинической больницы Салехарда, сообщила "Новая газета Европа" со ссылкой на свои источники в городе.

Вскрытие, по данным "Новой", пока не проводилось. Предположительно, местные врачи ждут прибытия специалистов из Москвы. До получения результатов судебно-медицинской экспертизы тело умершего не может быть выдано родным.

Ранее сообщалось, что мать Алексея Навального Людмила и его адвокат приехали в салехардский морг, но он оказался закрыт, а по телефону им сказали, что тела Навального там нет. Не уточняется, о каком именно морге шла речь – в Салехарде их два.