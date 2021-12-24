Дочь Кадырова наградили медалью "За защиту прав человека"

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев объявил о вручении находящейся под санкциями США 22-летней дочери главы Чечни Айшат Кадыровой медали "За защиту прав человека". Знак отличия вручен с формулировкой "за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан". Об этом говорится в сообщении Общественной комиссии при аппарате Уполномоченного по правам человека в Чечне.

Осенью этого года Кадырова была назначена министром культуры республики. В марте 2020 года её наградили медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Государственный департамент США распространил на Айшат Кадырову санкции, введенные летом 2020 года против её отца, главы республики Рамзана Кадырова. Вашингтон считает его причастным к серьезным нарушениям прав человека Чечне.

В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный "список Магнитского". В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения прав человека.

Ранее сообщалось, что мать Рамзана Кадырова Аймани отметили знаком "За отличие в службе ГИБДД". Она является кавалером "Ордена Кадырова", обладательницей медали памяти Ахмата Хаджи Кадырова, диплома "Гордость нации".

В декабре Кадыров подписал указ о награждении медалью "За заслуги перед Чеченской республикой" своей 21-летней дочери - начальника департамента дошкольного образования Грозного Хадижат Кадыровой.