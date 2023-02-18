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Дочь Тимченко получила гражданство Финляндии в обход обычной процедуры

Ксения Франк на Петербургском международном экономическом форуме, 24 мая 2018 года

Дочь бизнесмена Геннадия Тимченко получила гражданство Финляндии в обход существующей процедуры, сообщает Helsingin Sanomat. Ранее финское гражданство получили сам Тимченко и его жена Елена.

Ксения Франк получила финское гражданство в 2000-м году, когда ей было 14 лет. После подачи заявления ее родители попросили рассмотреть запрос в ускоренном порядке, однако Миграционная служба Финляндии ответила, что оснований для ускоренного рассмотрения нет. Несмотря на это дочь Тимченко вскоре получила гражданство – весь процесс занял всего несколько месяцев. Как отмечает Helsingin Sanomat, на тот момент соискателям финского гражданства приходилось ждать решений по 2-3 года.

В Миграционной службе не смогли объяснить, почему дочь Тимченко получила гражданство по ускоренной процедуре. "Лицо, принявшее решение, больше не работает в службе, поэтому невозможно получить однозначный ответ, почему заявление Ксении на получение гражданства было рассмотрено быстрее", – заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Геннадий Тимченко получил гражданство Финляндии в 1999 году в обход существующей процедуры – заявка не была одобрена контрразведывательной полицией безопасности. По данным финских СМИ, заключение у полиции не стала запрашивать Миграционная служба. При этом заявка Тимченко была рассмотрена "непревзойденно быстро". Отмечается, что на момент подачи заявления он вел совместный бизнес с другом главы Миграционной службы – эту должность тогда занимал Матти Саарелайнен. Контрразведка начинала расследование его роли в получении Тимченко гражданства, но расследование не удалось закончить из-за выхода чиновника на пенсию.

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