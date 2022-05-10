Старшая дочь умершего в ноябре казахского поэта и диссидента Арона Атабека Алма Нутушева запустила петицию с призывом реабилитировать её отца и пересмотреть уголовное дело, по которому он был приговорён к в 2008 году к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщила Казахская служба Радио Свобода.

Атабек был осуждён по обвинению в организации массовых беспорядков в 2006 году. Тогда попытка властей снести дома в крупнейшем городе страны натолкнулась на сопротивление жителей, в результате погиб полицейский. Нутушева называет уголовное дело бездоказательным и отмечает, что Атабек потерял в тюрьме здоровье из-за пыток.

В своей петиции она обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием признать Атабека жертвой политических репрессий. Диссидент свою вину отрицал, его освобождения неоднократно требовали правозащитники и западные политики. Диссидент провёл в тюрьме 15 лет, был освобождён по состоянию здоровья и умер через несколько недель.