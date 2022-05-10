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Дочь умершего казахского диссидента запустила петицию с требованием реабилитировать его посмертно

Арон Атабек и Алма Нутушева

Старшая дочь умершего в ноябре казахского поэта и диссидента Арона Атабека Алма Нутушева запустила петицию с призывом реабилитировать её отца и пересмотреть уголовное дело, по которому он был приговорён к в 2008 году к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщила Казахская служба Радио Свобода.

Атабек был осуждён по обвинению в организации массовых беспорядков в 2006 году. Тогда попытка властей снести дома в крупнейшем городе страны натолкнулась на сопротивление жителей, в результате погиб полицейский. Нутушева называет уголовное дело бездоказательным и отмечает, что Атабек потерял в тюрьме здоровье из-за пыток.

В своей петиции она обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием признать Атабека жертвой политических репрессий. Диссидент свою вину отрицал, его освобождения неоднократно требовали правозащитники и западные политики. Диссидент провёл в тюрьме 15 лет, был освобождён по состоянию здоровья и умер через несколько недель.

  • Атабек был активным участником политической жизни Казахстана с 80-х годов XX века. Он участвовал в массовых протестах в Алма-Ате в 1986 году против назначения русского партийного деятеля Геннадия Колбина на пост первого секретаря ЦК республиканской компартии. Был одним из авторов обращения к съезду народных депутатов СССР о предоставлении Казахстану суверенитета. После предоставления республике независимости он оказался в оппозиции к первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

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